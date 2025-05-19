19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Güne özel mesaj yayımlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıldönümü" olduğunu hatırlattı.

19 Mayıs Nasıl Bayram Oldu?

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin geleceğinin inşasında, gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz.

“Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkanlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz. Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.”

Ankara

Öte yandan, başta Ankara Anıtkabir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs törenleri düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, millî sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’deki törene katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen BAKAP ATA Çiftliği'ndeki "Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" programına katıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, burada konuşan Özel, "Bir tarafta Atatürk'ün vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ni Anka Park'a açan, kendisine saray yapan, Ankara'nın bağrındaki Atatürk'ün emanetine hançerler saplayan bir anlayış, öbür tarafta konut alanından böyle bir cenneti yaratan bir anlayış," dedi.

Konuşmaların ardından Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve protokol üyeleriyle koşuların startını verdi. Özel, buradaki programın ardından, beraberindeki partililerle CHP Gençlik Kolları tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

İstanbul

İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılan kutlamada ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, gençler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. (TY)