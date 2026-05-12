12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşı olduğu vurgulanarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki haklarının güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

SES Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 12 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama günü olmadığı, aynı zamanda hemşirelerin yaşadığı sorunların görünür kılınması için bir mücadele günü olduğu ifade edildi.

Hemşireliğin yaşamın en kritik anlarında insanlara dokunan bir meslek olduğu belirtilen açıklamada, “Bir insanın en savunmasız anında yanında duran, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide bilimsel bilgi ve etik sorumlulukla çalışan sağlık emekçileriyiz” denildi.

“Sağlık sistemi hemşireler üzerinden ayakta duruyor”

Açıklamada Türkiye’de hemşirelerin ağır çalışma koşullarına dikkat çekilerek, personel yetersizliği nedeniyle bir hemşireye çok sayıda hastanın düştüğü, uzun nöbetler ve yoğun iş yükü nedeniyle tükenmişliğin arttığı ifade edildi.

SES Antalya Şubesi, hemşirelerin sağlık sisteminin merkezinde olmasına rağmen karar mekanizmalarından dışlandığını, ekonomik ve mesleki haklarının gerilediğini belirtti. Açıklamada ayrıca hemşirelerin sağlıkta şiddetin en fazla etkilenen meslek gruplarından biri haline geldiği de vurgulandı.

“Hemşireleri güçlendirin, hayatları kurtarın” çağrısı

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tarafından bu yıl belirlenen “Hemşireleri güçlendirin, hayatları kurtarın” temasına da değinilen açıklamada, güçlü hemşireler olmadan güçlü bir sağlık sistemi kurulamayacağı ifade edildi.

SES Antalya Şubesi, mevcut sağlık politikalarının hemşirelerin emeğini görünmez kıldığını belirterek, performans ve maliyet odaklı yönetim anlayışının kabul edilmediğini açıkladı.

Acil talepler sıralandı

Basın açıklamasında hemşirelerin talepleri şu şekilde sıralandı:

Hemşire başına düşen hasta sayısını azaltacak yeterli ve güvenceli istihdam sağlanması

İnsanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyan ücret düzenlemesi

İnsani nöbet koşulları ve adil nöbet ücret sistemi

Sağlıkta şiddete karşı etkili ve caydırıcı önlemler

Hemşirelerin sağlık politikalarında karar süreçlerine dahil edilmesi

Hemşirelik Kanunu ve yönetmeliklerinin etkin uygulanması ve mesleki gelişimin desteklenmesi

“Hemşirelerin tükenmesi sağlık sisteminin çökmesidir”

Açıklamanın sonunda hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmemesinin tüm sağlık sistemini olumsuz etkileyeceği vurgulandı. SES Antalya Şubesi, örgütlü mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Örgütlü hemşireler kazanacak, sağlık emekçilerinin mücadelesi kazanacak” dedi.

(EMK)