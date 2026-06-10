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HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 12:18 10 Haziran 2026 12:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 12:33 10 Haziran 2026 12:33
Okuma Okuma:  2 dakika

12 Haziran’da okullar tatil edildi

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi okul binalarının hazırlanması için 12 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
12 Haziran’da okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması amacıyla 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü ders yapılmayacak.

Bu sürede sınav merkezi olarak kullanılacak okul binalarında hazırlık yapılacak. Sınav merkezlerinde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilecek, salon düzenlemeleri tamamlanacak ve öğrencilerin sınava uygun koşullarda girebilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacak.

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Sınav tarihi bir gün öne alınmıştı

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya Milli Takımı ile oynayacağı maçın bitiş saatinin sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı.

Bu doğrultuda merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav iki oturumda yapılacak

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 554 öğrenci sınava girecek.

Böylece merkezi sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak.

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Öğrencilere beslenme paketi verilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınava başvuru sırasında velileri tarafından talepte bulunulan öğrencilere beslenme paketi verileceğini açıkladı.

Tekin, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketin sınavlar arasındaki dinlenme süresinde dağıtılacağını söyledi.

Bakan Tekin, paketin içeriğinin alerji ya da veli tercihi nedeniyle önceden açıklandığını belirtti. Tekin, beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrencilerin farklı bina ya da salonlarda sınava gireceğini ifade etti.

Tekin, öğrencilerin yüzde 91’inin beslenme paketi talep ettiğini ve bu yıl ilk kez bu öğrencilere paket verileceğini söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
lgs sınav dönemi milli eğitim bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemi
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