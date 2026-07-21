12 Eylül davalarının avukatı Nebi Barlas yaşamını yitirdi

12 Eylül askeri darbesinin ardından açılan toplu siyasi davalarda üstlendiği savunmalarla tanınan, binlerce siyasi tutuklunun avukatlığını yapan Nebi Barlas, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Nebi Barlas kimdir?

Barlas’ın ölüm haberini 78’li devrimcilerden Celal Şelte paylaştı. Şelte sosyal medya hesabından, şöyle dedi:

“‘Aslanların Avukatı’ lakaplı ,12 Eylül döneminde İstanbul’da binlerce yoldaşın avukatı olan Nebi Barlas da aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüz… Cenaze ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır…”

Yaşamını hukukun üstünlüğü, savunma hakkı ve adil yargılanma ilkelerinin savunusuna adayan Barlas, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran davalardaki kararlı hukuk mücadelesiyle hafızalarda yer etti.

3,5 yıl cezaevinde tutuldu

Nebi Barlas'ın yaşamı, bizzat maruz kaldığı hukuksuzlukların ardından hukuk mücadelesine dönüştü. 1963 yılında Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'ın darbe girişiminin ardından ordudan tasfiye edilen Harbiyeliler arasında yer alan Barlas, haksız bir kararla 3,5 yıl cezaevinde kaldı.

Tahliyesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayan Barlas, avukatlık mesleğine başladı ve adalet mücadelesini bu kez mahkeme salonlarında sürdürdü.

12 Mart 1971 askeri müdahalesinin ardından Kurmay Yarbay Talat Turhan'ın savunmasını üstlenen Barlas, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise tüm baskılara rağmen sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan binlerce siyasi tutuklunun avukatlığını yaptı.

Binlerce sanığın savunmasını üstlendi

Barlas, 12 Eylül döneminde 807'si hakkında idam cezası talep edilen toplam 2 bin 480 sanığın avukatlığını üstlendi.

25 Haziran 1981'de Paşakapısı Cezaevi'nde idam edilen Ahmet Saner ile Kadir Tandoğan'ın da avukatlığını yapan Barlas, müvekkillerinin idamlarına tanıklık etti.

Savunma hakkının korunması ve hukukun üstünlüğü için yürüttüğü mücadele nedeniyle Barlas, darbe döneminin en önemli hukukçuları arasında gösterildi.

"Bu şartlarda avukatlık yapamayacağımı düşündüm"

2000 yılında avukatlığı bırakan Nebi Barlas, mesleği neden bıraktığını 12 Eylül 2023'te Artı Gerçek'ten Esra Çiftçi'ye verdiği röportajda anlattı.

Sağmalcılar Cezaevi'nde avukatlara yönelik uygulanan aşağılayıcı aramaları anlatan Barlas, şunları söyledi:

"Sağmalcılar Cezaevi'nde avukatlara yönelik hukuk dışı aramalar yapılıyordu. Bel kayışı ve ayakkabılar çıkartılıyordu. Sağlık yönünden son derece mahsurlu, pislik içindeki terlikler veriliyordu. Bu rezil uygulama bittikten sonra demir parmaklığa doğru yürüdüğümde, askerin ayakkabılarıma adeta şut çekercesine vurduğunu gördüm. Askere verdikleri terlikleri fırlattım. Büyük olay oldu. Savcı ve müdür geldi. Her zaman sakinliğimle tanındığım halde şahsıma yapılan bu hakareti kabul edemediğimi, onurlu bir avukatlık yaptığımı, Harbiyeli olmanın onurunu ve gururunu her şeyin üstünde tuttuğumu söyledim. Savcı ve müdür bana hak vermiş olacaklar ki beni teselli etmeye çalıştılar. Aramaların bu şekilde rezilce devam etmesi üzerine bu şartlarda avukatlık görevini yapamayacağımı düşündüğümden, çok sevdiğim mesleğimi bırakmak zorunda kaldım."

(EMK)