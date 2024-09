Karın altında bereketli bir toprak: Zazaca (Kırmancki)

Araştırmacı yazar - akademisyen. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rusya tarihi alanında yüksek lisansını "Kürtlerin Sovyet Sistemine Entegrasyonu ve Adaptasyonu: 1920’li...

Araştırmacı yazar - akademisyen. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rusya tarihi alanında yüksek lisansını "Kürtlerin Sovyet Sistemine Entegrasyonu ve Adaptasyonu: 1920’li ve 30’lu Yıllar" adlı tezle bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi bölümünde “Türkiye’nin İç Savaş Döneminde (1918-1922) Sovyet Rusya İle İlişkileri” teziyle doktorasını tamamladı.

“Sosyalist Kürtler: Devrim, İnşa, Sürgün (1917-1937)”, “Kızıl Devrim (1917-1922)”, “Ferik Polatbekov: Hayatı ve Şiirleri”, “Geçmişten Geleceğe Uzanan Köprü: Kars” adlı kitapları mevcut. Ayrıca “ "Etnicheskaya Identichnost' Zaza", "Rusça Kaynaklar Işığında Medler", “Sosyalîzmê Zanistî de Mefhûmê Dewlete”, "The Turkish Policy During The Russian Civil War (1918-1922)”, “Kemanecenêko Dêrsimij: Silo Qij”, “Kurdistan: Ristim, Cografya û Tarîx”, “Diplomat P. A. Tolstoy’un Elçiliği ve Osmanlı’ya Dair İzlenimleri”, “Kürt Tarihinde Bir Özerklik Modeli: Kızıl Kürdistan”, “Sovyet Kürtlerinin 1937-38 Sürgünü”, “Tarih Yazımında Alternatif Bir Model: Pokrovskiy Tarih Ekolü” ve “Türkistan ve Dersim: Ulusal Soruna Mukayeseli Bir Bakış” adlı makaleleri farklı dergi ve gazetelerde yayımlandı.