HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 00:00 16 Mayıs 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 00:47 16 Mayıs 2026 00:47
Okuma Okuma:  2 dakika

bianet çalışanları Kürt Dili Gününü Kürtçe şarkılarla kutluyor

Her yıl 15 Mayıs, Kürt Dili Günü olarak anılır ve Kürdistan’ın dört bir yanında ve diasporada yaşayan Kürtler tarafından edebiyatla, müzikle ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sosyal medya (*Dilimi istiyorum)

Bundan tam 94 yıl önce, Mehmed Celadet Ali Bedir Khan’ın Şam’da yaktığı “Hawar” meşalesi, bugün hâlâ bir halkın sesi, hafızası ve varoluşunun en güçlü simgelerinden biri olarak yanmaya devam ediyor.

15 Mayıs 1932’de Latin alfabesiyle yayın hayatına başlayan Hawar Dergisi, Kürt dili ve edebiyatı tarihinde bir dönüm noktası oldu ve Kürt Latin alfabesinin ilk kez sistemli biçimde şekillendiği bu dergi, dilin yolunu açan bir başlangıç oldu. 

2006 yılından bu yana daha geniş bir şekilde sahiplenilen bu gün, Kürtçenin yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için güçlü bir bilinç ve dayanışma alanına dönüştü. 

Kürt dili sadece bir iletişim aracı değil; bir hafıza, bir kimlik ve bir direniştir. Bu yüzden 15 Mayıs, bir tarihten çok daha fazlasıdır—dilin yeniden hatırlandığı, yaşatıldığı ve geleceğe taşındığı bir gün.

Biz de Kürt Dili Günü’nü Kürtçe ezgilerin kalbimizde yükselen sesiyle kutluyoruz…

İlk şarkı Tuğçe Yılmaz’dan

İkinci şarkımız Nalin Öztekin'den 

Üçüncü şarkmız Murat İnceoğlu'ndan

Dördüncü şarkımız Vecih Cuzdan'dan

Beşinci şarkımız Elanur Birinci'den

Ve Hikmet Adal'dan 

Haftanın biamag editörü Evrim Kepenek'ten 

Kürtçe editörümüz Aren Yıldırım'dan

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
15 Mayıs Kürt Dil Bayramı 15 Mayıs
