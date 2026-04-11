HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 09:22 11 Nisan 2026 09:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 09:26 11 Nisan 2026 09:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Zehra Çelenk “Gece Unutkandır” ile okurlarıyla buluşuyor

Polisiye türüne farklı bir bakış getiren roman, bir cinayetin izini sürerken yalnızca faili değil, suçu mümkün kılan ilişkiler ağını ve bastırılmış duyguları da görünür kılan çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Zehra Çelenk "Gece Unutkandır" ile okurlarıyla buluşuyor

Yazar Zehra Çelenk’in yeni romanı Gece Unutkandır, okurlarla ilk kez kapsamlı bir söyleşi ve imza günü etkinliğinde buluşuyor.

Etkinlik, 11 Nisan Cumartesi Beyoğlu Mephisto'da saat 15.30'da. Polisiye türüne farklı bir bakış getiren roman, bir cinayetin izini sürerken yalnızca faili değil, suçu mümkün kılan ilişkiler ağını ve bastırılmış duyguları da görünür kılan çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Kadın karakterleri merkeze alan eser, klasik polisiyenin sınırlarını genişletirken, yüksek temposu, psikolojik derinliği ve güçlü atmosferiyle öne çıkıyor.

Etkinlikte Zehra Çelenk, kitabına dair soruları yanıtlayacak ve okurlarıyla birebir buluşacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise kitabın editörü Beyza Ertem üstlenecek.

Okur topluluğu Filika ile Mephisto işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, tüm kitapseverlere açık olacak.

Kitaplar etrafında bir araya gelen bir topluluk olarak Filika, düzenlediği etkinliklerle okurların yazarlarla doğrudan temas kurmasını sağlamayı sürdürüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Zehra Çelenk gece unutkandır
