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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 12:51 22 Temmuz 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 13:04 22 Temmuz 2026 13:04
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Yurttaşlık Derneği’nden Yeni Akit’e yanıt: İki farklı Haluk Levent aynı kişi gibi gösterildi

Yurttaşlık Derneği, Yeni Akit gazetesinin 21 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan haberlerde, Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’nin kurucusu sanatçı Haluk Levent Acıl ile karıştırıldığını belirterek gazetenin yayınlarına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yurttaşlık Derneği’nden Yeni Akit’e yanıt: İki farklı Haluk Levent aynı kişi gibi gösterildi
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Dernek, gazetenin birinci sayfasında “Kızıl Soros’un ‘ahbap’ı”, sekizinci sayfasında ise “Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de ‘Ahbap’mış!” başlıklarının kullanıldığını aktardı. Açıklamada, söz konusu yayınlarla derneğin ve üyelerinin “olgusal gerçekliğe aykırı bir kurguyla” hedef gösterildiği belirtildi.

"Gazeteciliğin temel ilkelerine aykırı"

Açıklamada, Ahbap yöneticisi Haluk Levent ile derneğin Yönetim Kurulu üyesi iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent’in farklı kişiler olduğu vurgulandı:

“Yayınlanan metinde adı geçen Ahbap yöneticisi Haluk Levent Acıl, derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Haluk Levent ile aynı kişi değildir.”

Prof. Dr. Haluk Levent’in Ahbap Derneği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını kaydeden dernek, iki kişinin yalnızca isim benzerliği nedeniyle aynı kişi gibi gösterilmesinin gazeteciliğin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Osman Kavala açıklaması

Yurttaşlık Derneği, gazetenin kurucularından Osman Kavala hakkındaki ifadelerine de yanıt verdi. Kavala’nın derneğin kurucularından ve “onur duyulan” bir üyesi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Osman Kavala, son yıllarda sıkça görüldüğü üzere haksız ve temelsiz şekilde cezalandırıldığına inandığımız, derneğimizin kurucularından, onur duyduğumuz bir üyemizdir. Bu ilişkimiz de saklanacak değil, sahip çıktığımız bir bağdır.”

“Derneğe gölge düşürmeyecek”

Kavala’nın derneğin kuruluşundan bu yana ilkelerini ve değerlerini paylaştığı bir dostları olduğu kaydedilen açıklamada, yayınların Kavala’nın ya da derneğin meşruiyetine gölge düşüremeyeceği savunuldu.

Dernek, hak, hukuk, özgürlükler, demokrasi ve bir arada yaşam alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamındaki cevap ve düzeltme hakkı ile diğer hukuki başvuru haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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