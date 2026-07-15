Yunanistan, Poros Adası’nda su sıkıntısı nedeniyle 3 aylık OHAL ilân etti

İklim krizinin derinleştirdiği kuraklık ve artan su stresi, Akdeniz’deki adaları giderek daha fazla etkiliyor.

Yaz aylarında turist sayısının hızla artmasıyla su talebinin yükseldiği Yunanistan’da, kuraklığın da etkisiyle bu yıl birçok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân (OHAL) edildi.

Söz konusu adalardan biri Mora Yarımadası’nın doğusundaki Poros (Pogon) Adası oldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, üç aylık OHAL kararı Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru tarafından alındı.

OHAL süresince adada, yeni su kaynakları sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için önlemler uygulanacak. (TY)