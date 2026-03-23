HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.03.2026 11:35 23 Mart 2026 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.03.2026 12:13 23 Mart 2026 12:13
Okuma Okuma:  2 dakika

YSK üyelik seçimi tamamlanamadı

Belirli aralıklarla yapılan seçimde 12 aday yarışırken, geçen haftalarda aday sayısı 9'a düşmesine rağmen, üyelerden hiçbiri 337 kişilik Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu olan 170 oya ulaşamadı.

BİA Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi dolmasına rağmen, Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için yapılan seçimlerden henüz sonuç alınamadığı için eski üyeler görevlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen seçime, bu hafta devam edilmesi bekleniyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün'ün görev sürelerinin dolmasının ardından, Yargıtay'da YSK'nın üç üyeliği için 19 Ocak'tan itibaren belirli aralıklarla seçimler yapılıyor, ancak sonuç alınamıyor.

12 aday 170 oya ulaşamadı

Belirli aralıklarla yapılan seçimde 12 aday yarışırken, geçen haftalarda aday sayısı 9'a düşmesine rağmen, üyelerden hiçbiri 337 olan Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu olan 170 oya ulaşamadı. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Nurullah Bodur, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen seçime, bu hafta içi devam edilmesi bekleniyor.

Danıştay kontenjanından üç üye

YSK'ya Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçimle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.

Eski üyeler göreve devam edecek

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Görev süresi altı yıl

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyeler 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
YSK YSK seçimleri ahmet yener Yargıtay
