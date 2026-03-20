HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 09:03 20 Mart 2026 09:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 09:07 20 Mart 2026 09:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Adana Kozan ilçesinde Ankara-Osmaniye seferini yapan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Kamil Koç Adana bayram
