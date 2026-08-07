YÖK'ten uluslararası mezunlara ikamet düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunların kısa dönem ikamet izinlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi üniversitelere bildirdi. Düzenlemeyle, belirli koşulları sağlayan mezunlar mevcut ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek.

Yeni uygulamaya göre, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurarak bir yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuru yapabilecek. Başvurunun kabul edilmesi durumunda ikamet izinleri bir yıl daha uzatılacak ve toplam kısa dönem ikamet süresi iki yıla kadar çıkabilecek.

YÖK, düzenlemenin uluslararası mezunların lisansüstü eğitimlerine devam etmelerini, akademik çalışmalarını sürdürmelerini ve niteliklerine uygun istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca uygulamanın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

(EMK)