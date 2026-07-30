YENİ Parti’nin seçim hedefi açıklandı: Doğu ve Güneydoğu’ya özel ilgi gösteriyoruz

TBMM’de kahvaltı programında gazetecilerle bir araya gelen YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"81 ilde hazırız"

Burada konuşan Aytekin şunları söyledi:

“YENİ Partimiz kuruldu, tüzel kişiliğini kazandı. Banka hesapları açıldı. İmza sirküsü çıktı. Vergi numarası alındı. Genel Merkez bazında kuruluşumuz tamamen, resmen gerçekleşmiş oldu. Şimdi sıra örgütlere geldi. İllerde ve ilçelerde partimizin kuruluşlarını yapacağız. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde, ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız. Aslında 81 ilde kurmaya hazırız. 81 ilin, 973 ilçenin kuruluşunu bir haftada bitirebiliriz. 21 ilde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de kuruluş çalışmalarımız başladı. Oraya özel bir ilgi gösteriyoruz. Daha güçlü bir örgüt. Çok talep var çünkü bölgede. Yüz yüze görüşmek isteyen, telefonla, mesajla, aracılarla çeşitli toplum kesimleri, çeşitli aileler, daha önce başka siyasi partilerde görev yapmış çeşitli siyasi kimlikler partimizle ilgileniyor, bize gelmek istiyor, bizimle görüşmek istiyorlar. O nedenle o bölgeyi biraz zamana yayacağız. Talepleri topluyoruz. Yine önümüzdeki haftadan itibaren milletvekillerimiz ve PM üyelerimizden oluşan üçer-dörder kişilik heyetler oluşturacağız. Bu arkadaşlarımız gidecek. Bu talep eden arkadaşlarımızla yüz yüze, yerinde, o şehirde konuşacak, görüşecek. Yine o ilde toplumun her kesimine dokunacak, sahaya dokunacak. Tüm talepleri alacak. Bir raporla buraya dönecek. Sonra da o 21 il ve ilçelerinde örgütlenme faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız. Aslında 81 ilin tamamında üç gün içinde örgütlenebiliriz. Böyle bir potansiyel var."

"Şimdi benzeri bir şeyi siyasal alanda, sokakta, meydanlarda, ilk seçimde sandıklarda millet kurtaracak." diyen Aytekin, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk defa bir siyasi partinin, partiyi kurmak isteyen lider ya da arkadaşları tarafından değil; bizzat halk tarafından, millet tarafından üstelik zorlanarak kurulduğuna şahitlik ediyorum. Ben ilk defa bir sosyal medya duyurusuyla Niğde'de insanların sel gibi sokağa akıp geldiğine tanıklık ettim. Sadece Niğde değil bu. Karadeniz'de böyle, Diyarbakır'da böyle, Gaziantep'te böyle, Ege'de böyle, İç Anadolu’da, Akdeniz'de böyle. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde Genel Başkanımızın illerine, ilçelerine geldiğini duyan vatandaşlarımız o noktaya akın ediyor. Bu muhteşem bir şey. Türkiye'nin ihtiyacı da tam da bu. Bu topraklara her zaman elbette birilerine önderlik etmiştir. Elbette Cumhuriyet’in kuruluşuna, o Kurtuluş Savaşı'na Mustafa Kemal Atatürk önderlik etmiştir. Ama milletle birlikte yapmıştır. Kurtuluşu da kuruluşu da milletle birlikte yapmıştır."

(FY)