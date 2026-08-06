ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 19:53 6 Ağustos 2026 19:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 19:57 6 Ağustos 2026 19:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı törenle açıldı

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üyelik kayıtları yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı törenle açıldı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yeni Parti'nin Fındıklı İlçe Başkanlığı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanı sıra parti yöneticileri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üyelik kayıtları yapıldı. Tören, kurdelenin kesilmesiyle Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı'nın resmen hizmete açılmasıyla sona erdi.

Açılış programı, Fındıklı Belediye Binası önünden ilçe başkanlığına kadar düzenlenen yürüyüşle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşün ardından parti binası önünde düzenlenen törende protokol konuşmaları yapıldı.

Konuşmalarda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekilirken, partinin Fındıklı'daki örgütlenmesini güçlendirecek çalışmaların süreceği vurgulandı.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üyelik kayıtları gerçekleştirildi. Tören, kurdelenin kesilmesiyle Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı'nın resmen hizmete açılmasıyla sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu açılış programı, birlik ve dayanışma mesajlarının verilmesinin ardından tamamlandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ercüment Çervatoğlu yeni parti Gökhan Günaydın
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git