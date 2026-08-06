Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı törenle açıldı

Yeni Parti'nin Fındıklı İlçe Başkanlığı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanı sıra parti yöneticileri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üyelik kayıtları yapıldı. Tören, kurdelenin kesilmesiyle Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı'nın resmen hizmete açılmasıyla sona erdi.

“Kimseyi geride bırakmadan, hep birlikte.”



Fındıklı’da yalnızca bir ilçe başkanlığı açmadık; umudu büyüttük, dayanışmayı güçlendirdik ve ortak mücadele irademizi hep birlikte ortaya koyduk.



Birlikte yeni bir başlangıç. pic.twitter.com/CHnbNdleEW — Ercüment Ş. Çervatoğlu (@ecervatoglu) August 6, 2026

Açılış programı, Fındıklı Belediye Binası önünden ilçe başkanlığına kadar düzenlenen yürüyüşle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşün ardından parti binası önünde düzenlenen törende protokol konuşmaları yapıldı.

Konuşmalarda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekilirken, partinin Fındıklı'daki örgütlenmesini güçlendirecek çalışmaların süreceği vurgulandı.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üyelik kayıtları gerçekleştirildi. Tören, kurdelenin kesilmesiyle Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı'nın resmen hizmete açılmasıyla sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu açılış programı, birlik ve dayanışma mesajlarının verilmesinin ardından tamamlandı.

(EMK)