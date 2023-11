Yeni Metin Tiyatro Festivali başlıyor

GalataPerform tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, Yeni Metin Tiyatro Festivali, 24 Kasım Cuma günü, Simon McBurney’nin Genel Sanat Yönetmeni olduğu dünyaca ünlü tiyatro Theatre Complicite’nin iklim kriziyle ilgili Can I Live (Yaşayabilir Miyim?) adlı dijital tiyatro oyununun gösterimiyle başlıyor.

Bu sene festival, uluslararası yapısının altını çizerek “Sınırlar Ötesi Tiyatro” kapsamında Türk yazar ve yönetmenlerle yurt dışından gelen sanatçıları buluşturduğu bir alan yaratıyor. Festival, yurt dışından katılan birçok oyun yazarı ve yönetmenin katılımıyla, söyleşiler, oyunlar, performanslar, atölyeler ve okuma tiyatroları aracılığıyla hem alanında yeni tartışmaların ve fikir alışverişlerinin kapısını aralıyor hem de uluslararası tiyatro sahnelerini birbirine bağlıyor.

GalataPerform’un 20. Yılını kutladığı festival kapsamında yer alan etkinlikler ağırlıklı olarak Beyoğlu ve Galata bölgesine odaklanıyor.

Her sene Yeni Metin Atölyelerinden çıkan Yeni Yazarların Oyun Okumaları ve Söyleşileri bu sene de programın odağında yer alıyor. Atölyeler kapsamında “Gerçek” temasıyla yazılan oyunlardan seçilen yazarların oyunlarının okumaları Beyoğlu’nun 6 sahnesinde; Asmalı Sahne, BeReZe Gösteri Evi, Tatavla Sahne, Bahçe Galata, Kumbaracı50 ve Taksim Ara Sahne’de yer alıyor.

Bu sene ayrıca Beyoğlu ve Galata’nın sahneler ve festival kapsamında yer alan gösteri mekanları odağında GalataPerform’un Galata bölgesinde 2004-2012 yılları arasında gerçekleştirdiği Görünürlük Projesine öykünen bir haritası çıkarıldı. Festival haritasında ayrıca Kayıp Sahneler başlığı altında Beyoğlu’nun artık var olmayan sahnelerine bir gezi/sesli oyun gerçekleşecek.

Festivalin yönetmenleri arasında Mert Öner, Okan Urun, Yelda Baskın, Tuğba Sağlam, Elif Temuçin, Ayşe Draz, Tuğçe Tanış, Saim Güveloğlu, Noyan Ayturan, Can Sertaç Adalıer, İsmail Sağır var. Okuma, oyun ve performanslarda yer alan oyuncular arasında Nükhet Akkaya, Enginay Gültekin, Vecihi Ofluoğlu, Abdül Süsler, Neslihan Aker, Gülin Bakkaloğlu, Itır Karabulut, Ergün Metin, Firuze Engin, Erkan Uyanıksoy, İbrahim Can Sayan, Dilek Uluer, Can Yılmaz, Güneş Sayın, İlker Sami Kılıç, Tansu Biçer, Tülin Özen, Ceyda Akel, Çağdaş Tekin, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ, Atakan Akarsu, Seçil Demircan, Adil Ömer Çetindağ, Arda Yeşillikçi, Elif Ongan Tekçe, Sedat Kalkavan, Bala Ataberk, Bedir Bedir, Defne Şener Günay, Doğuş Can Uzun, Okan Urun, Nergis Öztürk, Şirin Kılavuz Uşun, Aybar Taştekin, Gizem Güçlü, Hazal Uprak, Umur Berk Seven var.

Detaylar

Festival kapsamındaki uluslararası projeler arasında göçmenlik gerçeğini işleyen dünya çapında çok ses getirmiş The Jungle /Orman oyununun okuması, oyunu gerçekleştiren Good Chance Theatre ekibinin de katılımıyla programda yer alıyor.

Nordik Fokus başlığı altında ise Norveç, İsveç ve Danimarka’dan gelen yazarların oyun okumaları, atölyeleri ve paneli gerçekleşiyor. Festivalde bu sene yer alan oyunlar arasında olan Fairfly oyununun gala gösterimi yazarı Joan Yago’nun katılımıyla Atlas 1948 Sahnesinde 28 Kasım 20.30’da gerçekleşecek.

Festivalin ücretli ve ücretsiz tüm etkinlikleri tiyatrolar.com ve galataperform.com ziyaret edilerek takip edilebilir.

(EMK)