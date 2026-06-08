Yeni Akit ve En Son Haber, MA muhabiri Sema Bingöl’ü hedef gösterdi

Yeni Akit, En Son Haber ve haberler.com Ankara’da Gezi Direnişi ve Ethem Sarısülük anmasını takip ederken gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Sema Bingöl’ü hedef gösterdi.

Yeni Akit ve En Son Haber, Bingöl’ün yıl içinde takip ettiği eylem ve etkinlikleri “provokatif eylem” başlığı altında listeledi.

Takip ettiği basın açıklamaları, anmalar, 1 Mayıs, Newroz ve kadın eylemleri gibi haber konularını “suç kaydı” gibi sıraladı. Kamusal olayları izlemesini ve haberleştirmesini suç faaliyeti gibi gösterdi.

Haberde Bingöl’ün gazetecilik faaliyeti “maske” ve “kılıf” ifadeleriyle kriminalize edilirken, ailesine ilişkin bilgiler de haberleştirildi.

Birbirinin aynısı olan iki metinde de Bingöl hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmedi. Buna rağmen Bingöl ve yakınları suçlayıcı, yaftalayıcı ve hedef gösterici ifadelerle anıldı.

haberler.com ise benzer konuları iddia olarak verdi. Ancak iddiasını kimseye dayandırmadı.

Meslek örgütlerinden gazeteciye destek, habere tepki

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve DİSK Basın İş Bingöl’ün hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

DFG ise yayınlarda emniyet kaynaklı bilgilerin kullanıldığını, gazetecinin yanı sıra aile fertlerinin de hedef haline getirildiğini söyledi. Dernek, söz konusu yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı:

“Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl’ün, bazı yayın organlarında emniyet kaynaklı bilgiler üzerinden hedef haline getirilmesi basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır. Daha da vahim olanı, gazetecinin yanı sıra aile fertlerinin de bu yayınlarla hedef gösterilmesidir.

Gazetecileri kriminalize etmeyi, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmayı ve baskı altına almayı amaçlayan bu yayın anlayışı, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne zarar vermektedir.

Sema Bingöl ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor; gazetecileri hedef gösteren, nefret ve kutuplaştırıcı dili besleyen yayın politikalarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Meslektaşımızı hedef gösteren yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.”

"Sistematik hedef gösterme ve itibarsızlaştırma politikası"

MKG, Bingöl’ün takip ettiği haberlerin, basın açıklamalarının, Newrozların, 1 Mayısların ve toplumsal olayların gazetecilik faaliyetinin doğal parçası olduğunu belirterek gazeteciye destek verdi:

“Gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesini ve meslektaşımız Sema Bingöl’ün hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz.

Bir gazetecinin takip ettiği haberler, izlediği basın açıklamaları, Newrozlar, 1 Mayıslar ve toplumsal olaylar gazetecilik faaliyetinin doğal parçasıdır. Haber takibini ‘suç kaydı’ gibi sunmak, yalnızca bir gazeteciyi değil, halkın haber alma hakkını da hedef almaktır.

Kadın gazetecilere yönelik sistematik hedef gösterme ve itibarsızlaştırma politikalarına karşı dayanışmamızı büyüteceğimizi bir kez daha vurguluyor, meslektaşımız Sema Bingöl’ün yanında olduğumuzu belirtiyoruz.”

"Tetikçilik rolü"

DİSK Basın İş de “Gazetecileri kriminalize etmeye çalışarak, hem gazetecileri hem de gazeteciliği itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu saldırıları kabul etmiyoruz. Yargının gazeteciler üzerinde bir baskı aracına dönüştürüldüğü ülkemizde, Akit gibi yayınların adeta ‘tetikçilik’ rolü üstlenmeleri basın özgürlüğünü hedef almakta ve sindirme politikasına hizmet etmektedir. Gazetecileri hedef göstermek suçtur. Gazetecileri hedef göstermek halkın haber alma hakkına bir saldırıdır. Sema Bingöl’ün yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız!” dedi.

(HA)