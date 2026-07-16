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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 12:10 16 Temmuz 2026 12:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 12:11 16 Temmuz 2026 12:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Yeditepe’de Hipokrat Yemini’nde ‘cinsel yönelim’ ifadesine sansür

Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Dekan Prof. Dr. Sina Özcan, Hipokrat Yemini’ndeki “hastanın cinsel yönelimi” ifadesi yerine “parti farkları” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeditepe’de Hipokrat Yemini’nde ‘cinsel yönelim’ ifadesine sansür
Fotoğraf: Yeditepe Üniversitesi / Arşiv
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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dünkü (15 Temmuz) 2026 mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’nde (Hekimlik Andı) yer alan “hastanın cinsel yönelimi” ifadesi sansürlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Özcan, yemini okurken “hastanın cinsel yönelimi” yerine “parti farkları” ifadesini kullandı.

Öğrenciler ise dekanın sansürlediği bölümü okuyarak yemini tamamladı.

Benzer bir sansür, geçen yıl da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin (Çapa) mezuniyet töreninde yaşanmıştı.

Hekimlik Andı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) tıp fakültelerinin dekanlarına, Tıp Dekanları Konseyi’ne, tıpta uzmanlık derneklerine ve meslektaşlarına ilettiği ve kullanılmasını beklediği Hekimlik Andı şöyle:

Hekimlik Andı (Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,
Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,
Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,
Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,
Ant içerim.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
yeditepe üniversitesi cinsel yönelim homofobi transfobi ayrımcılık
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