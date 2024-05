Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

"New York Üçlemesi"nin ABD'li yazarı Paul Auster, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yazar, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Guardian'da yer alan habere göre yazarın meslektaşı Jacki Lyden, Auster'in Salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

34 kitabın yazarı Auster, hikâyelerinde sıklıkla rastlantı, şans ve kader temalarını işledi. Kahramanlarının çoğu yazardır ve eserleri kendine referanslıdır.

Paul Auster kimdir?

1947’de ABD’nin New Jersey eyaletinde, Newark’ta doğdu. 12 yaşındayken, önemli bir çevirmen olan amcasının kitaplarını okuyarak edebiyata büyük bir ilgi duymaya başladı. Columbia Üniversitesi’nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı okuduktan sonra dört yıl kadar Fransa’da yaşadı, Fransız yazarlardan çeviriler yaptı. 20. yüzyıl Fransız şiiri üstüne önemli bir antoloji hazırladı. İlk kez 1987’de "New York Üçlemesi" adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü. Daha sonra "Ay Sarayı", "Kehanet Gecesi", "Köşeye Kıstırmak", "Son Şeyler Ülkesinde", "Leviathan", "Şans Mü-ziği", "Timbuktu", "Yanılsamalar Kitabı", "Yükseklik Korkusu", "Brooklyn Çılgınlıkları", "Yazı Odasında Yolculuklar", "Karanlıktaki Adam" ve "Sunset Park" romanları, "Yalnızlığın Keşfi" adlı anı-romanı, "Kırmızı Defter" adlı öykü kitabı ve "Kış Günlüğü" adlı anı kitabı birbirini izledi. Auster, New York, Brooklyn’de yaşıyordu. (KAynak: Can Yayınları)

(AÖ)