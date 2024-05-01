ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 09:49
1 dk Okuma

Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

77 yaşındaki yazar, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

"New York Üçlemesi"nin ABD'li yazarı Paul Auster, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yazar, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 

Guardian'da yer alan habere göre yazarın meslektaşı Jacki Lyden, Auster'in Salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

34 kitabın yazarı Auster, hikâyelerinde sıklıkla rastlantı, şans ve kader temalarını işledi.  Kahramanlarının çoğu yazardır ve eserleri kendine referanslıdır.

Paul Auster kimdir?

1947’de ABD’nin New Jersey eyaletinde, Newark’ta doğdu. 12 yaşındayken, önemli bir çevirmen olan amcasının kitaplarını okuyarak edebiyata büyük bir ilgi duymaya başladı. Columbia Üniversitesi’nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı okuduktan sonra dört yıl kadar Fransa’da yaşadı, Fransız yazarlardan çeviriler yaptı. 20. yüzyıl Fransız şiiri üstüne önemli bir antoloji hazırladı. İlk kez 1987’de "New York Üçlemesi" adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü. Daha sonra "Ay Sarayı", "Kehanet Gecesi", "Köşeye Kıstırmak", "Son Şeyler Ülkesinde", "Leviathan", "Şans Mü-ziği", "Timbuktu", "Yanılsamalar Kitabı", "Yükseklik Korkusu", "Brooklyn Çılgınlıkları", "Yazı Odasında Yolculuklar", "Karanlıktaki Adam" ve "Sunset Park" romanları, "Yalnızlığın Keşfi" adlı anı-romanı, "Kırmızı Defter" adlı öykü kitabı ve "Kış Günlüğü" adlı anı kitabı birbirini izledi. Auster, New York, Brooklyn’de yaşıyordu. (KAynak: Can Yayınları)

(AÖ)

paul auster
Sayfa Başına Git