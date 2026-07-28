Yazar İlhami Işık: Oğlum tefecilerin eline düştü, tehditleri kaldıracak gücüm yok

Tefecilerin eline düşen evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu açıklayan yazar İlhami Işık, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım" dedi.

"Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok"

Yaşananlardan dolayı helallik isteyen Işık, paylaşımında şunları yazdı:

"Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Dün gece öğrendim. Benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine ‘alacaklarımı alamadım onları almaya gidiyorum’ diye not bırakıp kayıplara karışmış. Benim oğlum bir kafede nargile bölümünü işletiyordu ve bu borçları bu işte yapmış olamaz. Bende eşini arayan tefecilerden ötürü intihar etmek için kendini pencereden atarken kız kardeşi tarafından kurtarılıp hastaneye götürülmesi sonucu öğrendim. Niye borçlanmış bilmiyorum. Kimlere borçlanmış bilmiyorum. Bize tek bir gün bile borçlarından söz etmedi. Birilerine borçlanmış ödeyemediği için tefecilerden almış, onları da ödeyemediği için sağdan soldan faizle yine para almış ve sonunda hep ödeme yapmış ama tefecilerin faizi ile baş etmeyince kayıplara karışmış. Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım. Yoksulların ve çaresizlerin yüreğine dokunmak için hayatımı buna adadım. Benim ne evim ne arabam ne malım ve mülküm yok. Olsaydı şimdi hepsini verir onurumu kurtarırdım. Tek bir canım var onu da vereceğim. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok. Ne olur binlerce insan faturasının ödenmesini bekleyecek, evine ekmeği bekleyecek üzerine giyimini bekleyecek. Siz benim yerime devam edin. Bu vasiyetimdir. Hakkınızı helal edin."

Bu bir VEDA etme ve VASIYETİMDİR yazısı.

Dün gece öğrendim

Benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum TEFECİLERİN eline düştüğü için eşine " alacaklarımı alamadım onları almaya gidiyorum diye not bırakıp "kayıplara karışmış

Benim oğlum bir cafede nargile… — İlhami Işık (@dunya20101) July 28, 2026

(FY)