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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 11:50 28 Temmuz 2026 11:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 12:03 28 Temmuz 2026 12:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Yazar İlhami Işık: Oğlum tefecilerin eline düştü, tehditleri kaldıracak gücüm yok

Yazar İlhami Işık, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Oğlum tefecilerin eline düştü. Gelinim intihar girişiminde bulundu” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yazar İlhami Işık: Oğlum tefecilerin eline düştü, tehditleri kaldıracak gücüm yok
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Tefecilerin eline düşen evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu açıklayan yazar İlhami Işık, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım" dedi.

"Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok"

Yaşananlardan dolayı helallik isteyen Işık, paylaşımında şunları yazdı:

"Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Dün gece öğrendim. Benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine ‘alacaklarımı alamadım onları almaya gidiyorum’ diye not bırakıp kayıplara karışmış. Benim oğlum bir kafede nargile bölümünü işletiyordu ve bu borçları bu işte yapmış olamaz. Bende eşini arayan tefecilerden ötürü intihar etmek için kendini pencereden atarken kız kardeşi tarafından kurtarılıp hastaneye götürülmesi sonucu öğrendim. Niye borçlanmış bilmiyorum. Kimlere borçlanmış bilmiyorum. Bize tek bir gün bile borçlarından söz etmedi. Birilerine borçlanmış ödeyemediği için tefecilerden almış, onları da ödeyemediği için sağdan soldan faizle yine para almış ve sonunda hep ödeme yapmış ama tefecilerin faizi ile baş etmeyince kayıplara karışmış. Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım. Yoksulların ve çaresizlerin yüreğine dokunmak için hayatımı buna adadım. Benim ne evim ne arabam ne malım ve mülküm yok. Olsaydı şimdi hepsini verir onurumu kurtarırdım. Tek bir canım var onu da vereceğim. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok. Ne olur binlerce insan faturasının ödenmesini bekleyecek, evine ekmeği bekleyecek üzerine giyimini bekleyecek. Siz benim yerime devam edin. Bu vasiyetimdir. Hakkınızı helal edin."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Yazar İlhami ışık borç çağrı kayıp
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