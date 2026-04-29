World Press Photo 2026'da "Yılın Fotoğrafı" Carol Guzy'den geldi

Her yıl düzenlenen World Press Photo Yarışması, önceki yıl boyunca üretilen en iyi foto muhabirliği ve belgesel fotoğrafçılık yapıtlarını seçiyor ve onurlandırıyor. Bu yıl altmış dokuzuncusu düzenlenen yarışmaya 141 ülkeden 3 bin 747 fotoğrafçının gönderdiği 57 bin 376 fotoğraf katıldı.

Kazananlar

2026 World Press Photo Yarışması kazananları dünyanın güçlü bir yansımasını sunma kapsamında parçalanma, sıkışma ve buna karşın doğuştan gelen bir direncin belirlediği küresel gerçekliklere ışık tuttu. Bu fotoğraflar, iktidarın küresel ölçekte aşırı yayılımını, giderek tırmanan iklim krizini ve çatışmaların insani bedelini görünür kılarken aynı zamanda direniş, yeniden inşa, toparlanma ve azimle ayakta kalanların sessiz ve bitimsiz onuruna odaklanan öyküleri de gözler önüne seriyorlar.

42 kazanan bağımsız bir jüri tarafından; görsel mükemmeliyet, anlatım yaklaşımı ve çeşitliliğe bağlılık temelinde seçildi; yerel sesleri, adanmışlığı ve tarz çeşitliliğini ödüllendirdi. Her kategoriden 42 kazanan arasında bir hiyerarşi kurulmadı.

2026 Yarışma jürisi 42 kazanan arasından, Yılın Fotoğrafı’nı ve iki finalisti seçti: World Press Photo Yılın Fotoğrafı, Miami Herald için Carol Guzy'nin (ZUMA Press, iWitness) çektiği "ICE'ın ayırdıkları" başlıklı yapıtı oldu.

