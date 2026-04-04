Van’da deprem: Büyüklük AFAD’a göre 5,2, Kandilli’ye göre 5,1

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 5,2, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise depremin merkez üssü Erçek Gölü ve derinliği 8,1 kilometre.

Depremi hisseden bazı yurttaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı muhabirine, “Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD’a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun,” dedi. (TY)