ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.04.2026 09:32 4 Nisan 2026 09:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.04.2026 09:44 4 Nisan 2026 09:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Van’da deprem: Büyüklük AFAD’a göre 5,2, Kandilli’ye göre 5,1

Vali Ozan Balcı: “Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD’a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 5,2, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise depremin merkez üssü Erçek Gölü ve derinliği 8,1 kilometre.

Depremi hisseden bazı yurttaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı muhabirine, “Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD’a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem van depremi afad kandilli rasathanesi tuşba
