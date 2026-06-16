Vakıflar, Darülaceze ve kamulaştırma için KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’te bugün yayımlanan kararda yer alan önemli değişikliklerden biri, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarının işlettiği bazı sağlık kuruluşlarının KDV uygulamasına ilişkin oldu.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarınca işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, kan bankası, zooloji bahçeleri, parklar, veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşların teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacak. Ancak söz konusu kuruluşların doğrudan vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilmesi halinde istisna uygulaması devam edecek.

Söz konusu hüküm, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle ayrıca Darülaceze’ye yapılan bağışlara ilişkin hükümler de tebliğe işlendi. İlgili bölümlerde dernek ve vakıflara yönelik mevcut ifadeler Darülaceze’yi de kapsayacak şekilde değiştirildi. Böylece Darülaceze’ye yapılacak bağışlar da ilgili KDV istisnası düzenlemeleri kapsamında değerlendirilecek.

Öte yandan, kamu yararı kararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinde KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Buna göre, KDV mükelleflerine ait taşınmazların ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması halinde, taşınmaz teslimi KDV'den istisna tutulacak. Taşınmazın iktisabı sırasında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV ise teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim hesaplarından çıkarılarak gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınacak.

Tebliğin kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, teminat karşılığı ithal edilen malların teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı üzerinden ödenen KDV'nin de söz konusu malların ihracı nedeniyle iade hesabına dahil edilmesi durumunda, doğrudan yüklenimler nedeniyle iade talebinde bulunulan tutarın azami iade edilebilir vergi tutarını aşan KDV için vergi inceleme raporu aranmadan genel esaslara göre iade talebi sonuçlandırılacak.

(HA)