Üsküdar Belediyesi soruşturması: 7 kişi tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla Üsküdar Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adliyesi'ne götürülen 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
15 Mayıs 2026
(EMK)
