Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye operasyon: 21 kişi adliyede

Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kent A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine yapılan operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan tarihinde Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere dair rüşvet suçlamaları üzerine başlatılmıştı. Bu çerçevede, 30 adrese eş zamanlı operasyon yapılmış, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Barkın Ege Tekkökoğlu, Özgür Ceylan, Hakan Yavuz, Ahmet İşman, Veysel Köse, Ceyhan Han, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Sinan Sarıoğlu, Kadir Karadağ, Ufuk Gündüz, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Hakan Mansız, Erdem Alkan, Yılmaz Kozan, Mehmet Atilla Güneri

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şöyle tepki göstermişti:

"Kent A.Ş.’nin belediye içindeki konumuna ilişkin iddiaları Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş, şöyle demişti: Kent A.Ş., tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ şirketi gibi, onun Üsküdar'daki bir benzeri. Burada kentsel dönüşüm işleri yapmak üzere bizden önce kurulmuş bir şirket. Bu bizden önce zaten belediyenin içindeydi. Biz bunu belediyenin dışına çıkardık. Yani yeni taşınmışlar. İmar Şube'yle Kent A.Ş. işleri birbirine karışmasın, bundan ötürü herhangi bir itham ya da zan meydana gelmesin diye biz Kent A.Ş.'yi alıp başka bir binaya taşıdık. Taşıdık, şu an taşıdık anlamında ifade etti. Dolayısıyla onlara öyle özel bir, imarın içinde özel bir oda tahsisi söz konusu değil. Kendi odası var zaten. Bu bir şirket, belediyenin şirketi. Dolayısıyla bu bilgiyi de doğrulamıyor."

