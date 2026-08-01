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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 09:36 1 Ağustos 2026 09:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 09:39 1 Ağustos 2026 09:39
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Uşak Belediyesi'ne yeni soruşturma: 9 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uşak Belediyesi'ne yeni soruşturma: 9 kişi tutuklandı
*Uşak Belediyesi'nin websayfas
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Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve kamu zararı iddialarını içeren soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Belediye şirketlerinde sigortalı gösterilip Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı öne sürülen 17 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden A.A. ise savcılığa teslim oldu. Şüphelilerin mesai saatleri içinde belediye yerine Özkan Yalım'a ait işletmelerde bulundukları, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespit edildi. Belediye bütçesinden sigortalanan bu kişilerin, özel işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi kadrolarda çalıştırıldığı iddia ediliyor.

Jandarma ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan isimlerin yanı sıra, adliyeye sevk edilen 12 kişiden A.R.D., F.D., S.A., A.Y., R.K., M.Ş., B.K., K.A. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Ne Olmuştu? 

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın odağındaki isim olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" operasyonu kapsamında 27 Mart'ta tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Uşak Belediyesi özkan yalım
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