Urfa | Gazeteci Mehmet Yetim'in tutuklanması kentte tepkiyle karşılandı: "Medyaya gözdağı"

Urfa'da gazeteci Mehmet Yetim'in, bölgedeki okul müdürüyle ilgili çocuk istismarı iddiasını haberleştirmesi nedeniyle dezenformasyon yasasını (TCK 217/a) ihlal edrek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması, kent gazetecileri ve milletvekilleri tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Yetim, 18 Nisan Cumartesi günü sabaha karşı düzenlenen bir ev baskınıyla gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailesi ve avukatları her gün ofisinde olan, çağrıldığında ifade vermeye gitmesi önünde bir engel olmayan Yetim'in "Şafak Operasyonu"yla evinden alınmasının "gözdağı" niteliğinde olduğunu söylüyor.

Mahkeme tutuklama gerekçesini "adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" standart kalıbına dayandırsa da kentteki yaygın kanaat tutuklamanın suçun mahiyetinden çok haberin yerel güç odakları arasında yarattığı rahatsızlığın cezası olduğu yolunda.

Yetim daha önce de başka bir taciz vakasını ortaya çıkarıp haberleştirdiği için 27 Haziran 2023'te de gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Çocuk istismarı görüntüsünü yayınlayan gazeteci gözaltına alındı

Tepkiler

Medya Yazarları Derneği Başkanı Mustafa Pakır, Yetim’in tutuklanmasına yönelik yazılı açıklamasında kararı sert ifadelerle eleştirirken Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Reşit Öncel de tutuklamanın basın özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu vurguladı.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor, “Gazetecilik, kamu adına yapılan bir görevdir. Bir gazetecinin yalnızca yazdığı bir haber nedeniyle tutuklanması, basın özgürlüğüne açık bir müdahaledir.” dedi.

Zor, Yetim’in tutuklanmasının ölçüsüzlüğüne dikkat çekti:

“Gazetecilik suç değildir. Basın mensuplarına yönelik bu tür uygulamalar, sadece bireysel özgürlükleri değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkını da zedelemektedir.”

Yetim’in bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini belirten Zor, sürecin hukuki olarak takip edileceğini ve gerekli itirazların yapılacağını duyurdu.

CHP'li Tanal: "Basına gözdağı"

Mehmet Yetim'in tutuklanması kararına tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu tutuklama hukukun uygulanması değil, basına gözdağıdır” dedi.

Fakıbaba: "Basın özgürlüğü açısaından endişe verici"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili ve eski Urfa Belediye Başkanı siyasetçi Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yetim'in serbet bırakılmasını istedi:

"Gazeteci Mehmet Yetim, paylaştığı bilgiye ilişkin uyarı sonrası gerekli düzeltmeyi yapmış ve niyetinin bilgilendirme olduğunu açıklamıştır. Buna rağmen tutuklanması basın özgürlüğü açısından endişe vericidir. En kısa sürede serbest bırakılmasını ve aramızda olmasını temenni ediyorum."

AKP'li Hüseyin Çelik: "Tutuklama istisnai bir tedbirdir"

AKP'li eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de geniş bir açıklamayla Mehmet Yetim'in tutuklanmasını eleştirdi.

"Gazeteci Mehmet Yetim’in tutuklanması haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum [...] Tutuklama tedbirinin istisnai olduğu unutulmamalı, adil yargılama süreci titizlikle işletilmelidir. Nitekim kamuoyuna yansıyan ifadesinde de, söz konusu haber ve paylaşımın doğruluğu konusunda sonradan düzeltme yaptığı ve herhangi bir kasıt taşımadığını beyan ettiği görülmektedir. [...] Temennim; sürecin hakkaniyetle ve süratle sonuçlanması, Sayın Mehmet Yetim’in en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasıdır."

DEM Partili Ayan ve Şenyaşar: "Gazetecinin tutuklanması kabul edilemez"

DEM Parti Urfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar da Yetim'in tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Ayan "[...] Yetim’in yaptığı bir haber nedeniyle tutuklanması; hukuka, basın özgürlüğüne ve kişilik güvenliğine aykırıdır." dedi.

"Gazetecilerin yaptıkları haberler ve mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar yalnızca basını değil, toplumun haber alma hakkını da hedef almaktadır. Çözüm; gazetecileri tutuklamak değil, toplumsal krizleri yaratan gerçek fail ve sorumlularına yönelik etkin soruşturmalar yürütmektir."

Ferit Şenyaşar da açıklamasında Yetim'in tutuklanmasının kamu vicdanını yaraladığını belirtti:

"Siverek'te Dumlupınar okulundaki olayla ilgili kasıt olmayan bir haber nedeniyle gazeteciyi tutuklamak, kamu vicdanını yaralamıştır. Gazetecilik mesleğine ve şehrimizde özgür basın ortamına zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Umuyoruz ki en kısa sürede Mehmet Yetim serbest bırakılacaktır."

(AEK)