Uluslararası Af Örgütü’nden 14 Mart Tıp Bayramı’nda Dr. Hussam Ebu Safiye için çağrı

Uluslararası Af Örgütü, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, 2024’ten beri özgürlüğünden mahrum bırakılan, Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü ve Gazze’de yerle bir edilen sağlık sektörünün önde gelen sesi Dr. Hussam Ebu Safiye’nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü’nün dünya çapında imzaya açtığı ve İsrail yetkililerine hitaben gerçekleştirilen Acil Eylem ise sürüyor.

İsrail güçleri 27 Aralık 2024’te Gazze’nin kuzeyindeki çalışır durumdaki son hastane olan Kemal Advan Hastanesi’ne baskın düzenledi. Baskın sırasında hastanenin müdürü Dr. Hussam Ebu Safiye ile birlikte sağlık çalışanları ve hastalar gözaltına alındı. Ebu Safiye, hastaneyi ayakta tutmak ve özellikle çocuklara hayati sağlık hizmeti sağlamak için çalışmalarını sürdürüyordu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında oğlunu bir hava saldırısında kaybetmesine rağmen görevine devam etti.

Uluslararası Af Örgütü, Ebu Safiye’nin gözaltına alınmasını Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik sistematik baskının bir parçası olarak değerlendirdi. Örgüt, İsrail’in Filistinlilerin yaşam koşullarını ağırlaştırarak Gazze’deki sağlık sistemini çökerttiğini belirtti. İsrail yetkilileri ise Ebu Safiye’nin nerede tutulduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Af Örgütü, Tıp Bayramı kapsamında Dr. Ebu Safiye’nin durumuna dikkat çekerek İsrail Ordusu Askeri Başsavcısı Itai Ofir’e hitaben başlatılan Acil Eylem kampanyasına destek çağrısı yaptı. Türkiye’den kampanyaya katılmak isteyenler için imza metni örgütün internet sitesinde erişime açıldı.

“Un çuvalı katliamları”nda yaralananları tedavi ediyordu

Kemal Advan Hastanesi, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Gazze’nin kuzeyindeki yaralıların başlıca tedavi merkezi olarak hizmet verdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni ikiye bölen ve denize kadar uzanan Netzarim Koridoru’nu oluşturması nedeniyle Gazze kentinin kuzeyinde yaşayan yaralılar başka sağlık merkezlerine ulaşamadı.

Hastane çalışanları, Filistinlilerin “un çuvalı katliamları” olarak adlandırdığı ve insani yardım için sıraya giren sivillere yönelik saldırılarda yaralanan kişileri tedavi etti. Sağlık ekipleri ayrıca ağır yetersiz beslenme ve susuzluk yaşayan çocuk ve bebeklere müdahale etti.

Aylarca avukatıyla görüştürülmedi

İsrail güçleri Dr. Ebu Safiye’yi 27 Aralık 2024’te gözaltına aldı. Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi 9 Ocak 2025’te Yasadışı Militanlar Yasası kapsamında Ebu Safiye’nin tutukluluğunu 13 Şubat’a kadar uzattı ve avukatıyla görüşmesini 22 Şubat’a kadar yasakladı. Avukatı Temmuz 2025’in başında Ofer Askeri Cezaevi’ne yaptığı ziyarette Ebu Safiye ve diğer tutukluların saldırı ve fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi. İsrail Ceza İnfaz Kurumu’nun Filistinli tutukluların yiyecek, tıbbi bakım ve hijyen koşullarına erişimini ciddi şekilde sınırladığı, bu nedenle Ebu Safiye’nin ciddi kilo kaybı yaşadığı da aktarıldı.

Sağlık sisteminin ortadan kaldırılması soykırımın parçası

Dr. Ebu Safiye ve bölgedeki diğer doktorlar, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına Gazze’deki sağlık koşulları hakkında bilgi aktardı. Kemal Advan Hastanesi, 27 Aralık 2024’teki baskına kadar yaklaşık sekiz ay boyunca Kuzey Gazze’de yaşayan ve sayılarının yaklaşık 75 bin olduğu tahmin edilen siviller için kritik bir sağlık merkezi olarak hizmet verdi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Gazze’deki askeri saldırıları sırasında yüzlerce Filistinli sağlık çalışanını gözaltına aldığını ve birçok kişiyi suçlama ya da yargılama olmaksızın alıkoyduğunu belirtti. Örgüt, Gazze’de sağlık sisteminin hedef alınmasının Cenevre Sözleşmesi’nde yasaklanan ve sivillerin fiziksel varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan yaşam koşullarını kasıtlı olarak oluşturma politikasının parçası olduğunu vurguladı.

