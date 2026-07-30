Ücretler yalnızca ayın sonunu değil, açlık sınırını da göremiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Temmuz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 36 bin 940 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 120 bin 325 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 47 bin 758 TL’ye,

yükseldi.

Böylelikle açlık sınırı, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 8 bin 865 TL üzerine çıktı. Yılın ilk ayı ocakta aradaki fark 3 bin 149 TL idi.

Ocakta açlık sınırı 31 bin 224, yoksulluk sınırı 101 bin 706, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 40 bin 541 TL'ydi.

TÜRK-İŞ haziranda da açlık sınırını 35 bin 758 TL, yoksulluk sınırını 116 bin 478 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyetini’ de 46 bin 248 TL olarak ölçmüştü.

TÜRK-İŞ, araştırma raporunda şunları kaydetti:

“Çalışanlar ve emekliler açısından gelirlerin hayat pahalılığı karşısında korunması ve alım gücünün güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut asgari ücret, temel ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalırken, sabit gelirli çalışanlar da ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kalması nedeniyle aynı gelirle her geçen ay daha az mal ve hizmet satın alabilmektedir. Asgari ücrete yılın ikinci yarısında artış yapılmaması, milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflatmıştır. Bu nedenle asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırılması yönündeki tartışmalar yerine, çalışanların kendileri ve aileleriyle birlikte insana yakışır bir yaşam sürdürebilecekleri bir geçim ücreti düzeyine ulaştırılması öncelikli gündem olmalıdır.

Emekli aylıklarına ilişkin artış beklentileri ve kamuoyuna yansıyan düzenlemeler, emeklilerin yaşadığı geçim sorununu gidermeye tek başına yeterli olmayacaktır. Gıda, barınma, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere temel harcama kalemlerinde yaşanan yüksek maliyet artışları karşısında emekli aylıkları yetersiz kalmaya devam etmektedir. Çalışanların ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına ulaşabilmesi için ücret ve aylıkların enflasyon karşısında korunması, alım gücünü sürdürülebilir biçimde destekleyecek ekonomik ve sosyal politikaların hayata geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.”

(HA)