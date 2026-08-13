Üç ayrı seçim anketinde Yeni Parti önde gidiyor

Arayüz Kampanyası Direktörü Nevzat Taşcı 18-30 yaş aralığındaki 1.255 genç seçmenle gerçekleştirilen araştırmayı anlattı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gençlerin verdiği yanıtlarda kararsız oylar dağıtılmadan önce Yeni Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 22,8 ile ikinci sırada bulunuyor. İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 5,3'er, CHP yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,0, MHP yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 2,1 ve YRP yüzde 1,1 oy oranına sahip. Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 2,1 olarak ölçüldü. Ayrıca saha çalışmasının Yeni Parti kurulduktan 3 gün sonra 27 Temmuz tarihinde sahasına başladığını belirtmekte fayda var.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, genç seçmenlerin yüzde 23,4'ünün kararsız olması. Yaklaşık her dört gençten birinin henüz bir parti tercihi bulunmuyor

(Mİ)