Üç ayrı seçim anketinde Yeni Parti önde gidiyor
Temmuz 2026’da yayımlanan üç ayrı kamuoyu araştırması, seçmen tercihlerindeki değişime ilişkin benzer bir tablo ortaya koydu. Gündemar ve Metropoll’ün Türkiye geneli araştırmalarında da, 18-30 yaş grubundaki 1.255 seçmenle yapılan Arayüz Kampanyası araştırmasında da Yeni Parti ilk, AKP ikinci sırada yer aldı. Araştırmaların örneklem ve kararsız oyları hesaplama yöntemleri farklı olsa da sonuçlar, iki parti arasındaki yarışın yanı sıra mevcut partilerin oy dağılımındaki belirgin değişime işaret ediyor.
Metropol Araştırma Şirketi, Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2026 araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre belirlenen 26 bölge esas alınarak 28 ilde, tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle gerçekleştirdi. Araştırmanın saha çalışması 18–23 Temmuz 2026 tarihleri arasında, toplam 1.236 kişiyle yapıldı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanılan saha çalışması, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin resmi kuruluşundan önce başladı, parti kuruluşu saha çalışması devam ederken gerçekleşti ve saha çalışması sonrasında tamamlandı.
Araştırmada Yeni Parti ilk sıraya yerleştirken, AKP ise ikinci sırada yer aldı.
Gündemar Araştırmanın 60 ilde 2300 kişi ile yaptığı araştırmada da Yeni Parti ilk sıraya oturdu. Gündemar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırma ile ilgili yaptığı paylaşımda "24 Temmuz’daki kuruluşunun hemen ardından yaptığımız araştırmada YENİ Parti’yi %38,58’le birinci parti olarak ölçtük. Bu oran, yalnızca yeni kurulan bir partiye yönelik ilk ilgiyi değil, aynı zamanda seçmenin yeni bir siyasal adres arayışının ulaştığı düzeyi göstermesi bakımından da önemliydi. Ancak güçlü bir başlangıç, güçlü bir siyasal konumun kalıcı olduğu anlamına gelmiyor. 10 Ağustos’taki “Çerçeve Yasa” oylamasında Özgür Özel ve parti yönetiminin “EVET”, milletvekillerinin çoğunluğunun ise “HAYIR” oyu vermesiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda “HAVET” olarak adlandırılan tutumun, YENİ Parti’nin kuruluşuyla oluşan bu güçlü başlangıcı nasıl etkileyeceğini Ağustos araştırmamızda göreceğiz. Bu noktada, CHP’nin 30 Temmuz 2025’te Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılma kararının ardından ortaya çıkan seyir bizlere dikkat çekici bir karşılaştırma sunuyor. Temmuz araştırmamızda %37 olan CHP’nin oyu, Ağustos’ta %34,25’e gerilemiş, sonraki aylarda %33’ün altına inmiş ve ancak Nisan 2026’da yeniden %37’ye ulaşabilmişti." dedi.
Arayüz Kampanyası Direktörü Nevzat Taşcı 18-30 yaş aralığındaki 1.255 genç seçmenle gerçekleştirilen araştırmayı anlattı.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gençlerin verdiği yanıtlarda kararsız oylar dağıtılmadan önce Yeni Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 22,8 ile ikinci sırada bulunuyor. İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 5,3'er, CHP yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,0, MHP yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 2,1 ve YRP yüzde 1,1 oy oranına sahip. Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 2,1 olarak ölçüldü. Ayrıca saha çalışmasının Yeni Parti kurulduktan 3 gün sonra 27 Temmuz tarihinde sahasına başladığını belirtmekte fayda var.
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, genç seçmenlerin yüzde 23,4'ünün kararsız olması. Yaklaşık her dört gençten birinin henüz bir parti tercihi bulunmuyor
(Mİ)