ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 13:15 5 Mayıs 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 13:25 5 Mayıs 2026 13:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu gazeteciler X’te ne kadar gündem oluyor?

Ali Sefa Korkut’un araştırmasına göre, 1 Ocak 2025 sonrası tutuklanan ve halen tutuklu bulunan 10 gazeteci hakkında yapılan X paylaşımlarında büyük farklar var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteciler X’te ne kadar gündem oluyor?

verilernediyor.com’un kurucusu ve araştırmacısı Ali Safa Korkut, 1 Ocak 2025 ve sonrasında tutuklanan ve halen tutuklu bulunan 10 gazeteciye ilişkin X paylaşımlarını inceledi.

Korkut araştırmasında, gazeteciler hakkında 1 Ocak 2025-30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan paylaşımları, tutuklu geçirilen gün sayısına bölünerek günlük ortalama paylaşım sayısını hesapladı.

Buna göre hakkında günlük ortalama en fazla paylaşım yapılan gazeteci İsmail Arı oldu. Arı hakkında toplam 8 bin 716 paylaşım yapılırken, günlük ortalama paylaşım sayısı 223,48 olarak kaydedildi.

İsmail Arı’yı, 6 bin 999 paylaşımla Alican Uludağ izledi. Uludağ hakkında günlük ortalama 104,46 paylaşım yapıldı. Merdan Yanardağ ise 7 bin 297 toplam paylaşım ve günlük ortalama 39,44 paylaşımla listede üst sıralarda yer aldı.

Verilere göre, 446 gündür tutuklu bulunan Ali Barış Kurt hakkında toplam 30 paylaşım yapıldı. Kurt, günlük ortalama 0,06 paylaşımla hakkında en az paylaşım yapılan gazeteci oldu.

En az 30 gündür tutuklu olan gazeteciler dikkate alındığında ise Etkin Haber Ajansı’ndan (ETHA) Nadiye Gürbüz ve Müslüm Koyun öne çıktı. Gürbüz hakkında günlük ortalama 1, Koyun hakkında ise 0,65 paylaşım yapıldı.

Araştırmada yer alan gazeteciler ve günlük ortalama paylaşım sayıları şöyle:

  • İsmail Arı: 223,48
  • Alican Uludağ: 104,46
  • Merdan Yanardağ: 39,44
  • Mehmet Yetim: 34,33
  • Pınar Gayıp: 2,54
  • Elif Bayburt: 2,06
  • Cihan Berk: 1,12
  • Nadiye Gürbüz: 1
  • Müslüm Koyun: 0,65
  • Ali Barış Kurt: 0,06

Korkut, araştırmasında tutuklu gazeteciler için özgürlük talebini yineleyedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu gazeteciler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git