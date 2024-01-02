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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 15:18
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 15:20
2 dk Okuma

“Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor”

Buğday Derneği’nin yayımladığı “Gıda Krizi” raporu; tohumdan tarlaya, tarladan tabağımıza kadar uzanan zincirde, gıda ve beslenmenin gizli maliyetlerini gözler önüne seriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor”
Fotoğraf: Canva

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Buğday Derneği) “Gizli Maliyetler ve Krizden Çıkmanın Yolları” alt başlığıyla yeni “Gıda Krizi” raporunu yayımladı. 

Hem gıda krizine neden olan sorunları net bir biçimde ortaya koymak hem de çözüm yolları önermek üzere hazırlanan rapor, iki bölümden oluşuyor: Gizli Maliyetler ile Çözüm: Bütüne Bakmak ve Maliyetleri Azaltmak.

Gıda ve beslenmenin gizli maliyetlerini gözler önüne seren rapor, gıda kriziyle başa çıkabilmek için Türkiye ve dünyada yapılmış bilimsel araştırmalar ve denenmiş çözümleri de ortaya koyuyor.

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Sorunun nedenleri

Raporun ilk bölümü, “sorunu doğru ortaya koymak, çözümün de belirmesini sağlar” anlayışından hareketle, gıda sisteminde yaşanan sorunların dört temel nedenine dikkat çekiyor: 

  • Birincisi, gıda paylaşımındaki adaletsizlik. 2017’de ortalama et tüketimi ABD’li bir kişi için 124 kilo, bir Avrupalı için 80 kilo, Türkiyeli için 40 kilo, bir Nijeryalı için 10 kilo civarındaydı.
  • İkinci neden, gıda israfı. Dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her on kişiden biri açlık çekmesine karşın her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton gıda tarladan tezgâha giden yolda heba oluyor.
  • Üçüncü neden, gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmiş olması. Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri yiyeceklerdeki besleyicilik özelliğini geri plana iterken yetersiz beslenme kaynaklı sağlık sorunlarına neden oluyor.
  • Dördüncü neden olarak savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar sonucu yaşanan üretim kayıpları ve gıda enflasyonu da eklenince gıda krizinin çözümü güçleşiyor.

Öte yandan raporda, gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki hammadde, enerji, lojistik, tanıtım, emek vs. gibi parasal değerlerle birlikte ekolojik, sosyal ve sağlık alanındaki zararlar da yer alıyor.

Çözüme giden yollar

Raporda, krizin çözümüne dair öneriler ise şöyle sıralanıyor:

  • Çiﬅçinin, özellikle de pazara ulaşma ve rekabet şansı düşük küçük çiﬅçilerin refahını esas alan, üretimden araç kullanımına, depo olanaklarından pazarlamaya kadar her alanda üreticilerin örgütlenmesi,
  • Suyun verimli kullanılması, az su isteyen bitkilere yönelinmesi, damlama sulamanın ve yağmur hasadının yaygınlaşması, toprağın su tutuma kapasitesini artıracak yöntemlerin hayata geçirilmesi;
  • Pestisit, sentetik gübre ve monokültür gibi toprakları tarım yapılamaz noktaya getiren uygulamaların terk edilerek doğa haklarının, çeşitliliğin ve sağlıklı ekosistemlerin devamlılığının benimsenmesi;
  • Tüketim kültürünün sorgulanması, doğanın sınırsız bir kaynak olarak görülmekten vazgeçilmesi bu çerçevede gıdada görsel kaygılar yerine besleyici değerlerin ön plana çıkarılmasına yönelik adımlar dönüşümün kilometre taşlarını oluşturabilir.

Raporun tamamını okumak için tıklayın. (TY)

gıda krizi tüketim kültürü
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23 Ağustos 2023
/haber/bugday-dernegi-soframiza-gelen-zehirlerden-6-si-daha-yasaklandi-283079
17 NİSAN ULUSLARARASI ÇİFTÇİ MÜCADELE GÜNÜ
Çiftçi Sen: Çiftçiler güçlenirse gıda krizi çözülür
14 Nisan 2023
/haber/ciftci-sen-ciftciler-guclenirse-gida-krizi-cozulur-277268
HDP: Gıda krizi kapımızda
24 Mayıs 2022
/haber/hdp-gida-krizi-kapimizda-262285
Kılıçdaroğlu: Gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz
4 Ocak 2022
/haber/kilicdaroglu-gida-kriziyle-karsi-karsiya-kalabiliriz-255715
Buğday Derneği: Zehirsiz kentler istiyoruz
9 Ekim 2021
/haber/bugday-dernegi-zehirsiz-kentler-istiyoruz-251593
HDP'DEN KURAKLIK RAPORU
"Ciddi bir gıda krizi kapıda"
6 Haziran 2021
/haber/ciddi-bir-gida-krizi-kapida-245234
HDP'DEN AÇIKLAMA
"Çiftçiler ürünlerinin yüzde 80'ini kaybetti, gıda krizi kapıda"
2 Haziran 2021
/haber/ciftciler-urunlerinin-yuzde-80-ini-kaybetti-gida-krizi-kapida-245059
GREENPEACE RAPORU
34 Ülke Ciddi Boyutta Gıda Krizi Yaşayabilir
12 Haziran 2020
/haber/34-ulke-ciddi-boyutta-gida-krizi-yasayabilir-225587
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