Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına Irak’a yönelik seyahat konusunda uyarıda bulundu. Büyükelçilik, zaruri bir neden bulunmadıkça Türk vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemesinin uygun olacağını bildirdi.

Büyükelçilik, sosyal medya hesabı üzerinden Irak’taki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, güvenlik koşullarının hızla olumsuz yönde değişebildiği bu dönemde vatandaşların bazı bölgelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Kalabalık meydanlar ve toplanma alanları, Bağdat’ta Yeşil Bölge çevresinde protestoların düzenlendiği yerler, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ile çevreleri, yabancıların sık bulunduğu mekanlar ve hava savunma sistemlerinin müdahale edebileceği açık alanların risk taşıdığı ifade edildi. Musul ve çevresindeki yerleşim yerleri, Basra’ya yakın bölgeler, Irak genelindeki askeri alanlar ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması gerektiğini belirten Büyükelçilik, Türkiye vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami dikkat göstermesini tavsiye etti.

Açıklamada ayrıca Irak hava sahasının, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle uçuşlara kapalı olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, mevcut bilgilere göre hava sahasının en az 16 Mart’a kadar açılmayacağını duyurdu. Bu nedenle Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların yerel güvenlik koşullarını dikkate alarak kara yolunu kullanabileceği belirtildi.

Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun açık olduğu ve Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Büyükelçilik, bu süreçte Türk vatandaşlarının zorunlu bir durum bulunmadıkça Irak’a seyahat planı yapmamasını önerdi.

Irak makamlarının kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlayacağını açıkladığı da bildirildi. Büyükelçilik, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların bu imkandan yararlanabileceğini belirtti. Acil durumlarda Irak’taki Türk temsilcilikleri ile Konsolosluk Çağrı Merkezi üzerinden iletişim kurulabileceği ifade edildi.