ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 10:43 19 Mart 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 10:49 19 Mart 2026 10:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan bayram mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanları, yayımladıkları mesajda bayramın barışa vesile olması temennisinde bulunarak, barışın da ancak Demokratik Cumhuriyet ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kürtçe (Kurmancî, Kirmanckî), Türkçe ve Arapça dillerinde paylaşılan mesajda Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan süreç "kırılma" olarak nitelendirildi. Mesajda barış, eşitlik ve adalet vurgusu yapıldı.

"Çatışmanın değil barışın günleri olsun"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın bayram mesajı şöyle:

"Ramazan Bayramı kutlu olsun!

Bayramlar iyiliğe, dostluğa, barışa kapı açan önemli ve değerli zamanlardır. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye’de tarihi kırılmaların yaşandığı bu dönem, bayramın barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet dolu mesajlarına en fazla sarılmamız gereken dönemdir. Ramazan Bayramı ile Newroz’un kesiştiği bu çifte bayram günlerinin ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için ölümlerin değil yaşamın, hukuksuzluğun değil hakkın, çatışmanın değil barışın günleri olmasını diliyoruz.

"Özgürlük ve eşitlik temennisi"

"Bizler; farklı kimlikte, inançta ve kültürde insanlar olarak bir arada eşit, adil, özgür ve demokratik bir yaşama kavuşacağımıza inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolu Türkiye için Demokratik Cumhuriyeti, bölge için Demokratik Ortadoğu’yu inşa etmekten geçer. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde atılacak müşterek adımlarla barışa daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor; bu inançla 86 milyon yurttaşımızın Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
bayram mesajı dem parti çözüm süreci Tuncer Bakırhan Tülay Hatimoğulları-Oruç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git