Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan bayram mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kürtçe (Kurmancî, Kirmanckî), Türkçe ve Arapça dillerinde paylaşılan mesajda Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan süreç "kırılma" olarak nitelendirildi. Mesajda barış, eşitlik ve adalet vurgusu yapıldı.

"Çatışmanın değil barışın günleri olsun"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın bayram mesajı şöyle:

"Ramazan Bayramı kutlu olsun!

Bayramlar iyiliğe, dostluğa, barışa kapı açan önemli ve değerli zamanlardır. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye’de tarihi kırılmaların yaşandığı bu dönem, bayramın barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet dolu mesajlarına en fazla sarılmamız gereken dönemdir. Ramazan Bayramı ile Newroz’un kesiştiği bu çifte bayram günlerinin ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için ölümlerin değil yaşamın, hukuksuzluğun değil hakkın, çatışmanın değil barışın günleri olmasını diliyoruz.

"Özgürlük ve eşitlik temennisi"

"Bizler; farklı kimlikte, inançta ve kültürde insanlar olarak bir arada eşit, adil, özgür ve demokratik bir yaşama kavuşacağımıza inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolu Türkiye için Demokratik Cumhuriyeti, bölge için Demokratik Ortadoğu’yu inşa etmekten geçer. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde atılacak müşterek adımlarla barışa daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor; bu inançla 86 milyon yurttaşımızın Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyoruz."

