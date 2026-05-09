HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.05.2026 11:07 9 Mayıs 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.05.2026 11:15 9 Mayıs 2026 11:15
Okuma Okuma:  2 dakika

TÜİK’te başkan değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK’e Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı’yı atadı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) başkan değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı’yı getirdi.

Öte yandan başka kamu kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığına Hızır Aslıyüksek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına da Yunus Emre Akgündüz atandı.

Mehmet Arabacı hakkında

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

(HA)

