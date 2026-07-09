Trump’ın Carroll davasında karar: Cinsel taciz ve iftira tazminatı ödenecek

ABD'de mahkeme, Donald Trump’ın yazar E. Jean Carroll’a cinsel istismar ve iftira nedeniyle ödemesine hükmedilen 5,8 milyon dolarlık tazminatın serbest bırakılarak Carroll’a ödenmesine karar verdi.

Trump’ın ödeme sürecini durdurma talebi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından kabul edilmedi.

Assopciated Pressi'in aktardığına görei Dava, Carroll’ın Trump’ın 1996 yılında New York’taki Bergdorf Goodman mağazasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklamasıyla başlamıştı. Trump suçlamaları reddederken, Carroll’ın iddialarını kamuoyu önünde "yalan" olarak nitelendirmiş ve yazarı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Trump ayrıca bir röportajında Carroll için “O benim tipim değil” demişti.

Jüri Carroll’ı haklı buldu

2023 yılında görülen davada jüri, Trump’ı Carroll’a yönelik cinsel istismar ve iftira nedeniyle sorumlu tuttu. Mahkeme, Carroll lehine 5 milyon dolar tazminata hükmetti. Faizlerle birlikte bu miktar yaklaşık 5,8 milyon dolara ulaştı.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın kararı bozma talebini gerekçe göstermeden reddetmesinin ardından, davaya bakan Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, emanet hesapta bulunan tazminatın Carroll’a ödenmesine karar verdi. Trump’ın hukuk ekibi ise karara karşı yeni bir itiraz başvurusunda bulundu.

Trump, Carroll davası kapsamında ikinci bir tazminat kararıyla da karşı karşıya. 2024 yılında görülen ayrı bir davada jüri, Trump’ın Carroll’a yönelik iftira niteliğindeki açıklamalarını sürdürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 83 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Bu dosyadaki temyiz süreci ise devam ediyor.

(EMK)