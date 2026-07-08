Trump'ın açıklamasıyla tekrar gündem oldu: Rahip Brunson olayı nedir?

NATO 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dün Ankara'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme öncesinde yapılan açıklamada Donald Trump, Rahip Brunson'ın tutuklanmasını hatırlattı.

Trump, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Biliyorsunuz bir rahip Brunson olayı vardı. Büyük ve travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı. Bu, Evanjelik toplumun da asla unutmayacağı bir adımdı çünkü rahip Brunson iyi bir adamdı."

İzmir Diriliş Kilisesi'nde rahip olan Andrew Craig Brunson, "FETÖ ve PKK adına suç işlemek" ve "casusluk" suçlamalarıyla 2016 yılında tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Eylül 2017'deki konuşmasında Gülen Cemaati lider Fetullah Gülen'i işaret ederek, "Diyorlar ki, papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin biz de onu yapalım yargıda gereğini size verelim" demişti.

11 Ocak 2018'deki muhtarlar buluşmasında da konuya değinen Erdoğan, "Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın" ifadelerini kullanmıştı.