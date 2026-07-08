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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 13:22 8 Temmuz 2026 13:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 13:43 8 Temmuz 2026 13:43
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Trump'ın açıklamasıyla tekrar gündem oldu: Rahip Brunson olayı nedir?

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla İzmir'de 2016'da tutuklanan Rahip Brunson yeniden gündem oldu. NATO Zirvesi öncesi açıklama yapan Trump, "Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump'ın açıklamasıyla tekrar gündem oldu: Rahip Brunson olayı nedir?
Fotoğraf: Arşiv

NATO 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dün Ankara'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme öncesinde yapılan açıklamada Donald Trump, Rahip Brunson'ın tutuklanmasını hatırlattı.

Rahip Brunson Serbest
Rahip Brunson Serbest
12 Ekim 2018

"Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı"

Trump, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Biliyorsunuz bir rahip Brunson olayı vardı. Büyük ve travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı. Bu, Evanjelik toplumun da asla unutmayacağı bir adımdı çünkü rahip Brunson iyi bir adamdı."

İzmir Diriliş Kilisesi'nde rahip olan Andrew Craig Brunson, "FETÖ ve PKK adına suç işlemek" ve "casusluk" suçlamalarıyla 2016 yılında tutuklanmıştı.

Trump: Rahip Brunson İçin Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacağız
Trump: Rahip Brunson İçin Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacağız
26 Temmuz 2018

"Bir papaz da sizde var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Eylül 2017'deki konuşmasında Gülen Cemaati lider Fetullah Gülen'i işaret ederek, "Diyorlar ki, papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin biz de onu yapalım yargıda gereğini size verelim" demişti.

11 Ocak 2018'deki muhtarlar buluşmasında da konuya değinen Erdoğan, "Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

16 ay sonra hakkında 35 yıl hapis istemiyle dava açılan Brunson, 25 Temmuz 2018'de ev hapsine alınmıştı.

Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 26 Temmuz 2018'deki açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine ABD Başkanı Trump adına mesajım var: Pastör Andrew Brunson'u hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun" diyerek yaptırım uygulayacaklarını belirtmişti.

Rahip Brunson Nelerle Suçlanıyor?
Rahip Brunson Nelerle Suçlanıyor?
18 Nisan 2018

1 Ağustos'ta ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptırım listesine alınmıştı.

12 Ekim 2018'de kararını açıklayan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırmıştı. Brunson ve eşi Norine Brunson, gece saatlerinde özel uçakla Almanya'ya, oradan da ABD'ye gönderilmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
rahip brunson trump erdoğan
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