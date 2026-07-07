TMMOB EMO İstanbul Şubesi’nde işten çıkarılan Nursemin Yıldız yarın direnişe başlıyor

*Yıldız, bunun yalnızca bireysel bir işten çıkarma değil, EMO İstanbul Şubesi üyelerinin seçimle ortaya koyduğu iradeye yönelik antidemokratik bir müdahale olduğunu savundu. Yıldız, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te EMO İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması yapacak ve ardından hafta içi her gün direniş masası kuracak. Meslektaşlarını ve emeğe, hukuka ve demokrasiye sahip çıkan herkesi desteğe çağırdı.

*Yaklaşık iki yıldır görev yapan Yıldız, işten çıkarma sürecinde İş Kanunu hükümlerinin ihlal edildiğini, çıkış bildiriminin 17 gün geriye dönük yapıldığını, fiilen çalıştığı günlerin yok sayıldığını, SGK bildirimlerinin eksik yapıldığını ve ihbar tazminatının ödenmediğini açıkladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nde örgütlenme sekreteri olarak görev yapan elektrik mühendisi Nursemin Yıldız, görevinden hukuksuz biçimde çıkarıldığını belirterek işine geri dönmek için direniş başlatacağını duyurdu.

Yaklaşık iki yıldır EMO İstanbul Şubesi’nde görev yaptığını aktaran Yıldız, 16 Haziran 2026 tarihinde EMO Genel Merkezi tarafından işten çıkarıldığını açıkladı. Yıldız, işten çıkarılma kararının Türkiye işçi sınıfı açısından önemli bir yere sahip olan 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekerek, sürecin antidemokratik bir uygulama olduğunu savundu.

İşten çıkarma sürecinde İş Kanunu’nun birçok hükmünün ihlal edildiğini belirten Yıldız, çıkış bildiriminin geriye dönük yapıldığını, fiilen çalıştığı günlerin yok sayıldığını ve bu günlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Yıldız, yaşanan hak ihlallerini şöyle sıraladı: “İşten çıkışım yasalara aykırı biçimde 17 gün geriye dönük gösterildi. Fiilen çalıştığım günler yok sayıldı ve bu günlere ilişkin ödemeler yapılmadı. SGK bildirimlerim eksik yapıldı. İhbar tazminatım verilmedi, izin haklarım gasp edildi. Yasal olarak süresiz sözleşmeli statüde çalışmama rağmen sözleşme sürem bittiği iddia edilerek çıkışım yapıldı.”

Yaşananların yalnızca bireysel bir işten çıkarma olmadığını ifade eden Yıldız, bunun EMO İstanbul Şubesi üyelerinin seçimle ortaya koyduğu iradeye yönelik bir müdahale olduğunu ileri sürdü.

“Bu işten çıkarma yalnızca bir emekçinin işinden edilmesi değildir” diyen Yıldız, “Aynı zamanda üye oylarıyla seçilmiş olan EMO İstanbul Şubesi’nin iradesine yönelik antidemokratik bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

İşine geri dönene kadar mücadele edeceğini açıklayan Yıldız, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te EMO İstanbul Şubesi önünde basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu. Yıldız, açıklamanın ardından hafta içi her gün şube önünde direniş masası kuracak.

Yıldız, meslektaşları başta olmak üzere emeğe, hukuka ve demokrasiye sahip çıkan herkesi basın açıklamasına ve direnişine destek vermeye çağırdı.

Basın açıklaması, EMO İstanbul Şube binası önünde (Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:173/1 Harbiye-İstanbul) 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te yapılacak.

(EMK)