Teknoloji destekli şiddet alanında küresel deneyimler Türkiye ile buluşuyor

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, UN Women ve Sexual Violence Research Initiative (SVRI) tarafından hazırlanan teknoloji destekli toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporunun Türkçe çevirisini Almanya İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle uluslararası bir webinarla tanıtıyor.

Alanında uzman isimleri bir araya getirecek etkinlikte, teknoloji destekli şiddete ilişkin küresel eğilimler, iyi uygulamalar ve Türkiye'deki ihtiyaçlar ele alınacak.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), UN Women ve Sexual Violence Research Initiative (SVRI) tarafından hazırlanan "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Teknoloji Destekli Şiddet Alanında Küresel Önleme ve Müdahale Eğilimleri: Gelişen Uygulamalar Derlemesi" başlıklı raporun Türkçe çevirisinin lansmanını Almanya İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle uluslararası bir webinarla gerçekleştirecek.

Teknoloji destekli şiddet her geçen gün yeni biçimler kazanırken, çevrim içi taciz, siber takip, onay dışı görsel paylaşımı, yapay zekâ destekli cinsel içerikler ve benzeri teknoloji destekli cinselleştirilmiş şiddet biçimleri giderek daha fazla ülkenin hukuk ve politika gündeminde yer alıyor. Buna karşın, Türkiye'de teknoloji destekli cinsel şiddet alanı henüz yeterince görünür değil ve Türkçe kaynaklar oldukça sınırlı.

CŞMD, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını güçlendirme hedefi doğrultusunda, UN Women ve SVRI tarafından hazırlanan bu önemli derlemeyi Türkçeye kazandırdı. Webinar, hem raporun Türkçe çevirisinin tanıtılacağı bir lansman etkinliği olacak hem de teknoloji destekli toplumsal cinsiyete dayalı şiddet alanındaki küresel eğilimler, iyi uygulamalar ve Türkiye'deki ihtiyaçların tartışılacağı uluslararası bir bilgi paylaşım platformu sunacak.

Webinarın açılışını ve moderatörlüğünü CŞMD Önleyici Çalışmalar Uzmanı Nurgül Öz üstlenecek. Türkiye bağlamını aktarmak üzere CŞMD’den Hazal Sipahi ve UN Women Türkiye’den Aysel Ergün giriş konuşmalarını yapacaklar.

Ardından derlemeyi referans alarak Raphaëlle Rafin (UN Women) teknoloji destekli şiddete ilişkin küresel hukuki ve politik gelişmeleri değerlendirirken, Ayesha Mago (SVRI) alandaki araştırma bulgularını, iyi uygulamaları ve mevcut bilgi boşluklarını paylaşacak. Carolina Cal (Chayn) ise derlemede iyi örnekler arasında gösterilen ve yakında Türkçesi yayımlanacak Bloom Projesi deneyimini katılımcılarla paylaşacak.

Webinarda teknoloji destekli şiddetin tanımı ve kapsamı, çevrim içi ve çevrim dışı şiddet arasındaki süreklilik, yapay zekâ ve deepfake teknolojilerinin yarattığı yeni riskler, platformların sorumluluğu, dijital güvenlik, hayatta kalan odaklı destek mekanizmaları ve Türkiye'de bu alandaki politika ve uygulama ihtiyaçları ele alınacak.

Etkinlik, derlemenin Türkçe çevirisini tanıtmanın yanı sıra; teknoloji destekli şiddet alanındaki kavramsal terminolojinin geliştirilmesine katkı sunmayı, akademi, feminist hareket, dijital haklar alanı ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve Türkiye'de yürütülecek savunuculuk çalışmalarına küresel iyi uygulama örnekleriyle katkı sağlamayı hedefliyor.

Kadın ve LGBTİ+ örgütleri, dijital haklar alanında çalışan kurumlar, akademisyenler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular, öğrenciler, genç aktivistler, medya temsilcileri, teknoloji platformu moderatörleri ve uluslararası kuruluşların katılımına açık olan webinar sırasında Türkçe ve İngilizce simultane çeviri sağlanacak.

Etkinlik programı ve kayıt için

Raporu buradan okuyabilirsiniz

(EMK)