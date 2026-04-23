TBMM 106 yaşında: Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün 106. yaşına girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunu açan Meclis’in açılış günü, her yıl “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgallerle karşı karşıya kaldığı dönemde, Anadolu’da yükselen direnişin siyasal merkezi Ankara oldu. Mustafa Kemal’in 19 Mart 1920 tarihli çağrısı sonrası milletvekilleri Ankara’da toplandı ve TBMM, 23 Nisan 1920’de ilk oturumunu gerçekleştirdi.

TBMM’nin açılışı, Milli Mücadele’nin en kritik eşiklerinden biri olarak kabul ediliyor. İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın işlevsiz bırakılması sonrasında Ankara’da kurulan Meclis, bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği ve Cumhuriyet’e uzanan yolun örüldüğü temel kurum haline geldi.

23 Nisan, 1921’de çıkarılan yasa ile Türkiye’nin ilk ulusal bayramı ilan edildi. Bayramın bugünkü anlamına kavuşması ise yıllar içinde gerçekleşti. 1920’lerin başından itibaren “Milli Bayram” ve “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” olarak kutlanan 23 Nisan, Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin girişimleriyle çocuklarla özdeşleşti; 1927’den itibaren “Çocuk Bayramı” olarak da anılmaya başlandı. 1980’li yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle günün adı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

Böylece 23 Nisan, hem halk iradesinin simgesi hem de çocuklara adanmış bir bayram olarak Türkiye’nin siyasal ve toplumsal hafızasında özel bir yer edindi. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak anılan 23 Nisan, yıllardır yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası etkinliklerle dünyanın farklı ülkelerinden çocukların katılımıyla da kutlanıyor.

