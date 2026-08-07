Tayland’da okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.
Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı düzenleyen de öğrenci
BBC'nin haberine göre saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırıyı gerçekleştirenin yine okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi.
Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.
Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.
(FY)
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