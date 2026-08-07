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YT: Yayın Tarihi: 07.08.2026 09:43 7 Ağustos 2026 09:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.08.2026 10:23 7 Ağustos 2026 10:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Tayland’da okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tayland’da okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA
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Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı düzenleyen de öğrenci

BBC'nin haberine göre saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırıyı gerçekleştirenin yine okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi.

Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
okul okul saldırısı Tayland
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