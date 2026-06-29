Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı.

BirGün'deki habere göre, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındığı öğrenilirken, TGRT Haber'in iddiasına göre, gözaltına alınan Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.

Ne demişti?

Tanrıyar, şöyle demişti:

"Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız.

"Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."