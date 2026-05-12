Süryani Vakfı’ndan Çok Güzel Hareketler Bunlar’a tepki: Mizah birleştirici olmalı

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının dün (11 Mayıs) yayınlanan “Papaz olduk” skecini, Hıristiyanlıkla alay eden ve “kutsal değerleri küçümseyen” ifadeler içerdiği gerekçesiyle eleştirdi ve kınadı.

Vakıf Başkanı Kenan Gürdal, yaptığı açıklamada, mizahın ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini ve benzer içeriklerin toplumsal barışa zarar verdiğini söyledi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, herkesi daha saygılı ve kapsayıcı bir dil kullanmaya davet eden Gürdal’ın açıklaması şöyle:

Dün akşam Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen ve bir televizyonda sergilenen ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ adlı programdaki skeçte Hıristiyan inancını hedef alarak aşağılayıcı ifadeleri mizaha çeviren oyunu derin bir üzüntüyle izlemiş bulunduk. Yüzyıllardır farklı inançların bir arada, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşadığı bu topraklarda; herhangi bir dini değerin mizah adı altında küçümsenmesi, toplumsal barışa zarar veren son derece talihsiz bir yaklaşımdır. İnançlar, bireylerin en kutsal alanlarından biridir ve her koşulda saygıyı hak etmektedir.

Sanat ve mizah; ayrıştıran ötekileştiren değil, birleştiren bir dil kullanmalıdır. Bu sorumluluğun göz ardı edilmesi kabul edilemez. Skeçte kullanılan ifadeleri açıkça kınıyor; başta sanatçılar olmak üzere, kamuoyuna hitap eden herkesi daha dikkatli, daha duyarlı ve kapsayıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Toplumumuzun ortak değerlerini koruma sorumluluğumuz gereği, her türlü inanç ve kimliğe yönelik saygısızlığın karşısında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

İnançlar, toplumların en hassas ve korunması gereken değerleri arasında yer almaktadır. Farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizde; hoşgörü, karşılıklı saygı ve birlikte yaşama kültürü her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Sanatın ve mizahın birleştirici olması beklenirken, herhangi bir inancı hedef alan, küçümseyen veya rencide eden yaklaşımlar asla kabul edilemez. Bu tür mizahi söylemler toplumsal barışa zarar vermekte ve insanları ötekileştirip ayrıştırmaktadır.

Toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ortak değerlerin korunması adına, her türlü ayrımcı ve incitici yaklaşımın karşısında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildirir, Yılmaz Erdoğan’ın yönetiminde sahneye konan bu ayrıştırıcı ve ötekileştirici oyunu tekraren şiddetle kınıyoruz.