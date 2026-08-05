Suriye ordusu teyakkuzda, YPJ Şam yolunda

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın resmi daveti üzerine 3 Ağustos’ta Şam’a gitti.

Barzani-Şara görüşmesi

Dev Kürdistan bayraklarıyla karşılanan Barzani ve Şara görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve güncel siyasi durumu değerlendirildi. Görüşmede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak ortak ilgi alanlarının takibi, bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve diyalog kanallarının açık tutulması konusunda uzlaşıya varıldı.

Şara, Kürtçe açıklama yaptı

Şara, Barzani ile Şam'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından Kürtçe bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Şam'da değerli kardeşim, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'yi ağırladım. Görüşmemizde ikili ilişkileri ve halklarımızın yararına olacak şekilde iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldık."

Şara-Abdi görüşmesi

Barzani-Şara görüşmesinden bir gün sonra 4 Ağustos’ta SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, DSG Genel Komutan Yardımcısı Sipan Hemo ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed Şam'a giderek Ahmed Şara ile bir toplantı yapıldı. “Kritik görüşme” yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede devlet kurumlarıyla devam eden entegrasyonun tamamlanması konusunda uzlaşıya varıldı.

Şara, Mazlum Abdi'den DSG ile Rojava Özerk Yönetimi'nin feshedilmesi ve devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını istedi. Mazlum Abdi ise buna karşılık, söz konusu sürecin ilerlemesi için güvence ve güvenlik garantileri talep etti.

Suriye ordusu teyakkuza geçti

Erbil merkezli Kurdistan24 Tv, Suriye ordusunun dün (4 Ağustos 2026) Irak sınırında askeri hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardığını duyurdu. Bu kapsamda, tüm ordu mensuplarına izinlerinin iptal edildiği ve ivedilikle bağlı bulundukları askeri birliklere dönmeleri talimatı verildi.

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre Suriye Savunma Bakanlığı birliklerine "C Derecesi" (yüksek alarm durumu) teyakkuzuna geçme emri verdi. Bu talimat doğrultusunda, Suriye-Irak sınır hattı boyunca stratejik noktalara ek askeri birimlerin ve zırhlı araçların sevk edilmeye başlandığı kaydedildi. Ordunun bu ani hareketliliği ve sınır hattındaki sevkiyatın operasyonel amacı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak açıklama yaptı

Irak Sınır Güçleri Komutanı Muhammed Abdülvahab el-Saidi, Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulundu. Saidi, iki ülke arasındaki sınırda "durumun normal olduğunu ve Suriye tarafındaki sınırın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen hareketliliğin bilgileri dahilinde olduğunu" söyledi. Sınırda herhangi bir tehdit olmadığını vurgulayan Saidi, "Suriye güçlerinin hareketlerinde Irak tarafıyla koordine halinde olduklarını" aktardı.

YPJ Şam yolunda

Rojava Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir terörle mücadele gücü olarak yer almayı kabul ettiği yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yayınladı.

YPJ Basın Merkezi Sözcüsü Ruken Cemal, 29 Ocak 2026 tarihli anlaşma kapsamında Şam yönetimiyle yürütülen müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Cemal, nisan ayında Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile bir görüşme yaptıklarını ve YPJ'nin vizyonu ile önerilerini içeren yazılı bir taslağı Şam yönetimine sunduklarını ifade etti.

Ancak bugüne kadar Şam tarafından kendilerine herhangi bir resmi öneri ya da karar iletilmediğini vurgulayan Cemal, YPJ'nin İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir terörle mücadele gücü olarak yer almasına ilişkin önerilerin bulunduğunu, ancak bu konuda henüz net bir mutabakata varılmadığını söyledi.

Şam'da yeni görüşmeler yapılacak

YPJ açıklamasında, önümüzdeki günlerde Şam'daki yetkililerle yeni toplantılar yapılacağı ve söz konusu konunun bu görüşmelerde ele alınacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "YPJ'nin mirasını yasal güvence altına alana kadar mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. YPJ'nin açıklaması, örgütün Şam yönetiminin güvenlik yapısına katılımına ilişkin sürecin henüz müzakereler aşamasında olduğunu ve bu konuda nihai bir karar alınmadığını ortaya koydu.

(FY)