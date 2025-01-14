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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 17:47
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 17:58
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Sultan Sazlığı’ndaki yangın 120 hektarlık alanı yok etti

İlk belirlemelere göre, sazlıkta 120 hektar yani 168 futbol sahası kadar alan yandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sultan Sazlığı’ndaki yangın 120 hektarlık alanı yok etti
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın iki günde söndürüldü.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Sabaha karşı söndürülen yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. İlk belirlemelere göre, sazlıkta 120 hektar yani 168 futbol sahası kadar alan yandı.

Sultan Sazlığı hakkında

Erciyes’in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta. Sultan sazlığı 100 km2'lik alana yayılan Develi Ovası’nın 21 bin hektarlık kısmını kapsıyor.

Alan 300 civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Zengin biyolojik çeşitliliğiyle sadece Türkiye’nin değil Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlardan birisi.

Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun kesiştiği bir nokta. Alanda aralarında turna, filamingo, akpelikan, kılıçgagası ve dikkuyruğunda olduğu kuşlardan kimi yaşam alanı olarak, kimi durup dinlenmek için, kimi de yavrularını dünyaya getirmek için bu sulak alanı tercih ediyor. 80’den fazla kuş türü burada kuluçkaya yatıyor. Büyük bir kısmı sazlarla kaplı. Yer yer kamış, kafa otu ve kındıra görülüyor.

1971'de Kara Avcılığı Kanunu’na dayanılarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nca "Su Kuşları Koruma ve Üretme sahası", daha sonra Tabiatı Koruma Alanı ve 1993'te de birinci derece doğal sit alanı ilan edildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sultan Sazlığı
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