HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 11:01 9 Nisan 2026 11:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 11:10 9 Nisan 2026 11:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Şoförler Odası, standartlara aykırı bastığı plakaları ücretsiz yenilenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, TŞOF standartlara aykırı bastığı plakaları trafik polisinin tespiti halinde ücretsiz değiştirilecek.

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta Ankara'dan. Plakasını yenileyen bir kişi elinde tuttuğu plakaya bakıyor.
Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

Geçiş süreci 1 Ocak 2027'de tamamlanacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
plaka
