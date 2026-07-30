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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 16:37 30 Temmuz 2026 16:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 16:50 30 Temmuz 2026 16:50
Okuma Okuma:  1 dakika

"Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir”
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kanuna aykırı maddi yardım almak"

Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir. Mevcut Kapatma Nedenleri; Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması. Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi. Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi. Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak. Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
MHP Feti Yıldız siyasi partiler kanunu rüşvet
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