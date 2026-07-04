Siyasetçiye “pislik” diyen yurttaşa verilen ceza bozuldu

*Sanık savunmasında TDK tanımına atıfta bulunmuş ve siyasetçilerin eleştirilere daha hoşgörülü olması gerektiğini belirtmişti.

*Kararda, her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün hakaret sayılamayacağı belirtilerek, "pislik" ifadesinin hakaret değil "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap" niteliğinde olduğuna hükmedildi.

*Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa 6 ay hapis cezası vermişti, ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek mahkeme, hakaret suçunun oluşabilmesi için onur, şeref ve saygınlığın hedef alınması ve küçük düşürme amacı taşıması gerektiğini vurguladı.

*Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ankara'da bir vatandaşın sosyal medyada bir siyasetçi için kullandığı "pislik" ifadesi nedeniyle açılan hakaret davasında emsal karar verdi.

Ankara’da yaşayan bir yurttaşın sosyal medya hesabından bir siyasetçiye yönelik yaptığı paylaşımda “pislik” ifadesini kullanması üzerine açılan “hakaret” davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Olayda, söz konusu siyasetçinin şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yargılama sonucunda Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, paylaşımı hakaret suçu kapsamında değerlendirerek sanığa 6 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Temyiz aşamasında savunma yapan sanık, kullandığı “pislik” ifadesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse” şeklinde tanımlandığını hatırlattı. Siyasetçilerin eleştirilere daha geniş hoşgörü göstermesi gerektiğini belirten sanık, söz konusu paylaşımın hakaret kastı taşımadığını ileri sürdü.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını bozarak, ifadenin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

“Kaba ve nezaket dışı hitap”

Kararın gerekçesinde, hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması ve sözlerin küçük düşürme amacı taşıması gerektiği vurgulandı. İfade ve eleştirinin bağlamına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Sözlerin, açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı ya da sövme fiili içermesi gerekmektedir.”

Yargıtay, somut olayda kullanılan “pislik” ifadesinin hakaret değil, “rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap” niteliğinde olduğuna hükmederek suçun unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

(EMK)