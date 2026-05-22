Sivas’ta cami inşaatında işçilerden eylem: “Alın terimizi istiyoruz”

Sivas’ta bir cami inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı.

Sivas İrade Gazetesi’nin haberine göre, kent merkezinde yapımı devam eden Merkez Cami inşaatında çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini ve hak edişlerini alamadıklarını belirterek iş bıraktı.

Caminin kubbesine çıkan işçiler, “Yalana dolana gerek yok. Alın terimizi istiyoruz” yazılı bez pankart astı. İşçilerden biri, bağlama çalıp türkü söyleyerek yaşadıkları durumu protesto etti.

Eylemin ardından inşaat alanına polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin geldiğini aktaran Sivas İrade Gazetesi, işçilerin şantiyedeki bekleyişinin sürdüğünü, ilgili kurum yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinin ise konuyla ilgili inceleme başlattığını yazdı.

Bizim Sivas Gazetesi ise işçilerin sabahın ilk saatlerinde başlattıkları eylemin saatler sonra sona erdiğini ve kubbeden indirilmelerinin ardından gözaltına alındıklarını kaydetti.

