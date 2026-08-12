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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 06:50 12 Ağustos 2026 06:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 06:57 12 Ağustos 2026 06:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Şirket sözünü tutmadı, haklarını talep eden işçiler gözaltına alındı

Elazığ Eti Gümüş Madeni’nde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümelerine izin verilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şirket sözünü tutmadı, haklarını talep eden işçiler gözaltına alındı
Fotoğraf: ANKA
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Elazığ Eti Gümüş Madeni’nde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından işçiler gözaltına alındı.

Polis ablukasına alındılar

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş'te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Kendilerine verilen garantörlük sözünün yerine getirilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen madenciler, Milli Kütüphane Metro İstasyonu çıkışında polis tarafından durduruldu.

Bakanlığa yürümesine izin verilmeyen madenciler yaklaşık 5 saat süren polis ablukasının ardından gözaltına alındı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
işçi hakları Maden İş Yıldızlar SSS Holding Eti Gümüş
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