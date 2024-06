Sesli betimleme ve ayrıntılı altyazıyla erişebilir festival

Puruli Kültür Sanat’ın düzenlediği 12. Engelsiz Filmler Festivali, 7 Haziran Cuma günü Ankara’da başlıyor.

13 Haziran’a kadar sürecek festivalde filmler, Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Festivalin Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletler, biletinial.com üzerinden alınabilir.satışa sunuldu. Goethe-Institut’taki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Mete Gümürhan’ın “Beraber”, Aslı Özge’nin “Kara Kutu”, Büşra Bilginer’in “Kıyıda”, Aslıhan Ünaldı’nın “Suyun Üstü” ve Nehir Tuna’nın “Yurt” filmleri yer alıyor.

Yarışmanın jürisinde sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Kısa Film Yarışması’nın jürisi ise sinema yazarı Öykü Sofuoğlu, sinema yazarı Hasan Nadir Derin ve festival program koordinatörü Kaan Denk’ten oluşuyor. 8 ülkeden toplam 15 filmi yarışma programına dahil etti.

Kendilerine has üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacılara odaklanan Parmak İzi bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen, şair, gazeteci, bisiklet ve caz müzik yorumcusu Jørgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenin; "Cehennemde Bir Pazar" (A Sunday in Hell), "Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları" (The Stars and The Water Carriers), "Pelota, Hareket Filmi" (Motion Picture) ve "Çin Masa Tenisi" (Chinese Ping-Pong) isimli spor belgeselleri Engelsiz Filmler Festivali 2024’ün "Parmak İzi" seçkisinde yer alıyor.

Otizm dostu gösterim

Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için gerçekleştirilen Otizm Dostu Gösterim ise Goethe-Institut’te. Çocuklar İçin seçkisi loş ışıklı bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak izleyiciler ile buluşacak. Seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek, içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

Ayla Algan anısına özel gösterim

Karanlıkta Uyananlar Açık Hava Gösterimi Festival programında 9 Haziran Pazar günü sinemaseverleri bekleyen bir diğer ücretsiz etkinlik. Mülkiyeliler Birliği bahçesinde 20:30’da gerçekleşecek gösterimde bu yıl hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan anısına Karanlıkta Uyananlar filmi erişilebilir olarak izlenebilecek. Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı, Ertem Göreç’in yönettiği ve Algan’ın sinema kariyerine başladığı ilk film olan "Karanlıkta Uyananlar"ın gösterimi öncesinde, sinema tarihi araştırmacısı Ali Karadoğan film üzerine kısa bir sunum yapacak.

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında yer alan 41 film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, atölye ve Ödül Töreni’nde işaret dili tercümesi yapılıyor.

Detaylı festival programı için burayı tıklayın.

(AÖ)